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Posted 29 ноября, 07:40

Published 29 ноября, 07:40

Modified 29 ноября, 07:42

Updated 29 ноября, 07:42

В Белгородской области планируют построить 11 станций для электромобилей

В Белгородской области планируют построить 11 станций для электромобилей

29 ноября 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney.
Об этом рассказал министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев. Он представил депутатам облдумы прогноз социально-экономического развития региона на 2025 год и на период до 2027 года.

Во время доклада чиновник отдельно остановился на вопросе развития рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Белгородской области.

В данном направлении в прогнозном периоде планируется установить 11 электрозарядных станций и переоборудовать более 500 единиц транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива.

На электрозарядные станции в 2025 году планируют направить 18 млн рублей, а на переоборудование — 74 млн рублей. Всего на трёхлетний период заложено порядка 250 мл рублей.

Напомним, в 2024 году в регионе удалось модернизировать 11 заправочных станций и переоборудовать 709 единиц транспорта.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Инфраструктура#Газомоторное топливо#Экономическое развитие#Белгород#Электромобили#Зарядные станции
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