В Белгородской области планируют построить 11 станций для электромобилей

Posted 29 ноября, 07:40
Published 29 ноября, 07:40
Modified 29 ноября, 07:42
Updated 29 ноября, 07:42
Во время доклада чиновник отдельно остановился на вопросе развития рынка газомоторного топлива и зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта в Белгородской области.
В данном направлении в прогнозном периоде планируется установить 11 электрозарядных станций и переоборудовать более 500 единиц транспорта на использование природного газа в качестве моторного топлива.
На электрозарядные станции в 2025 году планируют направить 18 млн рублей, а на переоборудование — 74 млн рублей. Всего на трёхлетний период заложено порядка 250 мл рублей.
Напомним, в 2024 году в регионе удалось модернизировать 11 заправочных станций и переоборудовать 709 единиц транспорта.