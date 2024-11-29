В Белгороде больше месяца не могут найти 28-летнюю девушку

Posted 29 ноября, 13:07
Published 29 ноября, 13:07
Modified 29 ноября, 13:07
Updated 29 ноября, 13:07
В Белгородской области с 27 октября не могут найти 28-летнюю Дарью Сергеевну Сергеенко, фамилия которой в девичестве была Шатило. Девушка проживала в областном центре.
Белгородка худощавого телосложения, рост — 172 см. Волосы у девушки тёмно-русого оттенка. В какую одежду Дарья была одета в день исчезновения, неизвестно. Об особых приметах не сообщается.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».
В посёлке Ракитное также 20 дней не могут найти 46-летнего Сергея Макренкова.