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Posted 29 ноября, 13:07

Published 29 ноября, 13:07

Modified 29 ноября, 13:07

Updated 29 ноября, 13:07

Больше месяца девушка из Белгорода не выходит на связь

В Белгороде больше месяца не могут найти 28-летнюю девушку

29 ноября 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney. Больше месяца девушка из Белгорода не выходит на связь
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Новости Белгорода
Местонахождение жительницы Белгорода неизвестно с 27 октября. Информацию о пропавшей разместили на страницах поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

В Белгородской области с 27 октября не могут найти 28-летнюю Дарью Сергеевну Сергеенко, фамилия которой в девичестве была Шатило. Девушка проживала в областном центре.

Белгородка худощавого телосложения, рост — 172 см. Волосы у девушки тёмно-русого оттенка. В какую одежду Дарья была одета в день исчезновения, неизвестно. Об особых приметах не сообщается.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей, свяжитесь с волонтёрами отряда «Лиза Алерт».

Пропавшая белгородкаПропавшая белгородка
Пропавшая белгородка. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В посёлке Ракитное также 20 дней не могут найти 46-летнего Сергея Макренкова.

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