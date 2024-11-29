В 41 малом населённом пункте Белгородской области билайн запустил интернет 4G

Posted 29 ноября, 06:30
Published 29 ноября, 06:30
Modified 29 ноября, 08:36
Updated 29 ноября, 08:36
Благодаря новым базовым станциям клиенты билайн получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться Госуслугами, банковскими, образовательными и другими онлайн сервисами.
Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).
Узнать, в каких деревнях и поселках Белгородской области появился скоростной интернет 4G и голосовая связь билайн, можно здесь.
«Мы продолжаем наращивать сеть 4G: в 2023 году мы обеспечили доступ к сети 4G для населения 68 небольших поселений в 20 районах Белгородской области. В этом году скоростной мобильный интернет билайн появился у еще большего количества сельчан. Благодаря надежной связи в удаленных хуторах и селах жизнь становится комфортнее», - прокомментировал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.
До конца 2024 года в 11 регионах России билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. Запланировано участие оператора в программе УЦН и в 2025 году. В 2023 году в рамках этого проекта билайн подключил к мобильной связи 4G 1865 населенных пунктов в 70 регионах России, включая Белгородскую область.
Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.
*VoLTE — Voice over LTE — голос через сеть LTE. (при наличии покрытия 4G)
Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.
Реклама. ПАО «ВымпелКом». Erid: 2VSb5xKDnwJ beeline.ru