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Posted 29 ноября, 06:30

Published 29 ноября, 06:30

Modified 29 ноября, 08:36

Updated 29 ноября, 08:36

В 41 малом населённом пункте Белгородской области билайн запустил интернет 4G

В 41 малом населённом пункте Белгородской области билайн запустил интернет 4G

29 ноября 2024, 06:30
Фото: 1MI.
билайн подключил к скоростному мобильному интернету 41 небольшой населённый пункт в 17 районах Белгородской области в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства, который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены поселения, где проживает до 500 человек.

Благодаря новым базовым станциям клиенты билайн получили возможность смотреть в смартфоне фильмы с высоким качеством «картинки», общаться с близкими по видеосвязи в мессенджерах, пользоваться Госуслугами, банковскими, образовательными и другими онлайн сервисами.

Мобильная связь в этих населенных пунктах развернута с применением новых технологий. Например, высокое качество звука во время звонков достигается благодаря использованию технологии VoLTE* («голос по сети LTE»).

Узнать, в каких деревнях и поселках Белгородской области появился скоростной интернет 4G и голосовая связь билайн, можно здесь.

«Мы продолжаем наращивать сеть 4G: в 2023 году мы обеспечили доступ к сети 4G для населения 68 небольших поселений в 20 районах Белгородской области. В этом году скоростной мобильный интернет билайн появился у еще большего количества сельчан. Благодаря надежной связи в удаленных хуторах и селах жизнь становится комфортнее», - прокомментировал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.

До конца 2024 года в 11 регионах России билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. Запланировано участие оператора в программе УЦН и в 2025 году. В 2023 году в рамках этого проекта билайн подключил к мобильной связи 4G 1865 населенных пунктов в 70 регионах России, включая Белгородскую область.

Напомним, что для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне билайн.

*VoLTE — Voice over LTE — голос через сеть LTE. (при наличии покрытия 4G)

Подробнее о технологии и смартфонах, которые ее поддерживают, читайте на beeline.ru.

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Смартфоны в плюсе: билайн модернизировал сеть в Белгородской области
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