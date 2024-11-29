В 41 малом населённом пункте Белгородской области билайн запустил интернет 4G

До конца 2024 года в 11 регионах России билайн продолжит подключение малых населенных пунктов к сети 4G. Запланировано участие оператора в программе УЦН и в 2025 году. В 2023 году в рамках этого проекта билайн подключил к мобильной связи 4G 1865 населенных пунктов в 70 регионах России, включая Белгородскую область.