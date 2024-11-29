Трёхлетний бюджет Белгородской области будет дефицитным

Вместе с тем бюджет в трёхлетнем периоде прогнозируется дефицитным. В 2025 году дефицит составит 10,9% к налоговым и неналоговым доходам с допустимым превышением на сумму инфраструктурных бюджетных кредитов в объёме 1,1 млрд рублей.