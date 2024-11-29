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Posted 29 ноября, 07:39

Published 29 ноября, 07:39

Modified 29 ноября, 07:41

Updated 29 ноября, 07:41

Трёхлетний бюджет Белгородской области будет дефицитным

Трёхлетний бюджет Белгородской области будет дефицитным

29 ноября 2024, 07:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Налоги
Во время заседания облдумы врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова представила проект закона, который касается областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

По словам чиновницы, параметры проекта областного бюджета сформированы исходя из объёма федеральных межбюджетных трансфертов, распределённого к первому чтению федерального бюджета. Во втором чтении для региона распределены дополнительно 95 направлений межбюджетных трансфертов на 16,5 млрд рублей.

Согласно документу, налоговые и неналоговые доходы 2025 года прогнозируются с умеренным ростом в пределах 103% к оценке 2024 года.

Чиновница отметила, что бюджетообразующие отрасли экономики стабильно обеспечивают три четверти налоговых доходов регионального бюджета. В разрезе отраслевой структуры основной объём налоговых поступлений обеспечивает металлургический кластер, сельское хозяйство и сфера торговли. Практически половину налоговых доходов составляет налог на прибыль организаций и треть доходов — налог на доходы физлиц.

Вместе с тем бюджет в трёхлетнем периоде прогнозируется дефицитным. В 2025 году дефицит составит 10,9% к налоговым и неналоговым доходам с допустимым превышением на сумму инфраструктурных бюджетных кредитов в объёме 1,1 млрд рублей.

Депутаты облдумы приняли проект закона в первом чтении.

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