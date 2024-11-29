Трёхлетний бюджет Белгородской области будет дефицитным

Posted 29 ноября, 07:39
Published 29 ноября, 07:39
Modified 29 ноября, 07:41
Updated 29 ноября, 07:41
По словам чиновницы, параметры проекта областного бюджета сформированы исходя из объёма федеральных межбюджетных трансфертов, распределённого к первому чтению федерального бюджета. Во втором чтении для региона распределены дополнительно 95 направлений межбюджетных трансфертов на 16,5 млрд рублей.
Согласно документу, налоговые и неналоговые доходы 2025 года прогнозируются с умеренным ростом в пределах 103% к оценке 2024 года.
Чиновница отметила, что бюджетообразующие отрасли экономики стабильно обеспечивают три четверти налоговых доходов регионального бюджета. В разрезе отраслевой структуры основной объём налоговых поступлений обеспечивает металлургический кластер, сельское хозяйство и сфера торговли. Практически половину налоговых доходов составляет налог на прибыль организаций и треть доходов — налог на доходы физлиц.
Вместе с тем бюджет в трёхлетнем периоде прогнозируется дефицитным. В 2025 году дефицит составит 10,9% к налоговым и неналоговым доходам с допустимым превышением на сумму инфраструктурных бюджетных кредитов в объёме 1,1 млрд рублей.
Депутаты облдумы приняли проект закона в первом чтении.