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Posted 29 ноября, 15:56

Published 29 ноября, 15:56

Modified 29 ноября, 15:56

Updated 29 ноября, 15:56

Смерть собак, розыск Бобрицкого, долларовые выкрутасы: итоги недели

Смерть собак, розыск Бобрицкого, долларовые выкрутасы: итоги недели

29 ноября 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney.
На уходящей неделе белгородцы переживали за пострадавших после атаки беспилотника псов, расстраивались из-за курса доллара и радовались пополнениям в семьях участников СВО.

Погибшие собаки

Во вторник обломки сбитого украинского беспилотника попали на приют для собак в Строителе. Возник пожар, пострадали животные.

Несколько собак погибли на месте, ещё три умерли в течение следующих дней уже в ветеринарных клиниках. Ещё один пёс находится в тяжёлом состоянии, врачи борются за его жизнь. У него сильная интоксикация и ожог слизистых во рту и языка.

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Розыск Бобрицкого

Белгородского бизнесмена Геннадия Бобрицкого объявили в федеральный розыск по обвинению в уголовном преступлении. Его обвиняют в легализации денежных средств, присвоении и растрате группой в особо крупном размере. Его задержали ещё в 2023 году вместе с Владимиром Тебекиным, но позже отправили под домашний арест.

Летом Бобрицкий стал самым лидером в рейтинге Бел.Ру самых богатых белгородцев. Он сместил с верхней строчки многолетнего лидера Владимира Зотова.

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Трёхзначный доллар

На прошлой неделе курс доллара перешагнул отметку в 100 рублей и на этом остановился. В последнюю неделю ноября темпы роста ещё выросли. На мировых рынках американскую валюту торговали почти за 115 рублей. Поднимал официальный курс и Центробанк.

По состоянию на 29 ноября официальный курс доллара составляет 109 рублей 58 копеек, курс евро — 116 рублей 14 копеек.

В Белгороде доллар в пятницу продают по цене от 107,15 рубля до 111,95 рубля. Всю неделю самый высокий курс продажи держится у «Т-Банка».

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Теперь и картошка: ещё один взлёт цен

На прошлой неделе масло не стало лидером по росту цены и даже не вошло в тройку. По данным Белгородстата больше всего прибавили в цене огурцы — 3,82%, второе место заняли помидоры, третье — белокачанная капуста. Дальше расположилось сливочное масло и репчатый лук.

За недельный срок не вошёл в топ по подорожанию и картофель, а вот если сравнивать его стоимость с прошлым годом, рост удивит — он составил 127%. Если в ноябре прошлого года килограмм овоща можно было купить за 21 рубль 44 копейки, то в этом году — уже за 48,70 рублей. Только за месяц рост составил почти 17%.

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В семьях участников СВО — пополнения

В 2024 году в семьях участников СВО из Белгородской области родилось 537 детей, сообщила министр соцзащиты Елена Батанова. Регион выплачивает таким детям 50 тысяч рублей.

Чиновница рассказала и о других выплатах для участников СВО и их семей. Так, на питание детей выделяется по 3000 рублей в месяц, а на подготовку к началу учебного года — 15 тысяч рублей. На сегодня таких детей в области — 5194.

Получивших тяжёлые травмы на СВО в следующем году планируют отправить на санаторно-курортное лечение. Таких насчитывается 480 человек.

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#Алёна Мальцева#Общество#Курс доллара#Участники СВО#Гибель собак#Розыск Бобрицкого
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