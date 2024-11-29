Смерть собак, розыск Бобрицкого, долларовые выкрутасы: итоги недели

За недельный срок не вошёл в топ по подорожанию и картофель, а вот если сравнивать его стоимость с прошлым годом, рост удивит — он составил 127%. Если в ноябре прошлого года килограмм овоща можно было купить за 21 рубль 44 копейки, то в этом году — уже за 48,70 рублей. Только за месяц рост составил почти 17%.