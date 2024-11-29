bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 11:29

Published 29 ноября, 11:29

Modified 29 ноября, 11:29

Updated 29 ноября, 11:29

Девочка упала со скалодрома в ТЦ

Следком возбудил уголовное дело после падения ребёнка со скалодрома в ТЦ

29 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI. Девочка упала со скалодрома в ТЦ

В Брянской области возбудили уголовное дело после происшествия с ребёнком в ТЦ

Сюжет
Уголовное дело
В одном из торговых центров города Дятьково Брянской области девочка пошла на скалодром. Ребёнок упал с высоты и получил травму. Следственный комитет заинтересовался инцидентом, сообщают «Брянские новости».

Как пишет издание, инцидент произошёл днём 4 ноября. Девочка пошла на скалодром на территории торгово-развлекательного центра, но весело провести время не смогла — её подвела ненадёжная страховка. Та не удержала ребёнка, из-за чего девочка упала с высоты на пол и получила травму.

Случаем заинтересовалось региональное управление Следственного комитета. Сейчас его сотрудники не только устанавливают все обстоятельства произошедшего, но и ищут виновника, который был ответственен за безопасность детей на стенде.

Разозлился, швырнул об пол: белгородец переломал кости младенцу. Что известно?
Узнать подробнее
Читайте также:
8-летняя белгородка перевела аферисту 180 тысяч рублей для повышения рейтинга в игреВ многодетной семье из Белгородской области родился пятнадцатый ребёнокТрагедия с годовалым ребёнком произошла 8 марта в Белгородской области
#Валерия Колесникова#Происшествия#Ребенок#Уголовное дело#Торговый центр#Травма#Брянская область#Скалодром#Дятьково
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика