Следком возбудил уголовное дело после падения ребёнка со скалодрома в ТЦ

Как пишет издание, инцидент произошёл днём 4 ноября. Девочка пошла на скалодром на территории торгово-развлекательного центра, но весело провести время не смогла — её подвела ненадёжная страховка. Та не удержала ребёнка, из-за чего девочка упала с высоты на пол и получила травму.