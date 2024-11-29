Следком возбудил уголовное дело после падения ребёнка со скалодрома в ТЦ

Posted 29 ноября, 11:29
Published 29 ноября, 11:29
Modified 29 ноября, 11:29
Updated 29 ноября, 11:29
Как пишет издание, инцидент произошёл днём 4 ноября. Девочка пошла на скалодром на территории торгово-развлекательного центра, но весело провести время не смогла — её подвела ненадёжная страховка. Та не удержала ребёнка, из-за чего девочка упала с высоты на пол и получила травму.
Случаем заинтересовалось региональное управление Следственного комитета. Сейчас его сотрудники не только устанавливают все обстоятельства произошедшего, но и ищут виновника, который был ответственен за безопасность детей на стенде.