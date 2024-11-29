Сбор урожая картофеля в Белгороде: сроки и рекомендации

Один из самых очевидных признаков готовности картофеля к уборке — это увядание ботвы. Когда листья и стебли начинают желтеть и сохнуть, это значит, что клубни достигли нужного размера и готовы к сбору. Однако, чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно помнить, что бывают ситуации, когда ботва может засохнуть слишком рано, и клубни еще не полностью сформированы. В таких случаях нужно ориентироваться на другие признаки.