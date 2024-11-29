«Сами без интернета ответите?» Родители — о бесконечных тестах в школах Белгорода

Белгородцы считают, что детей в школах перегружают тестами и олимпиадами. Продолжительная работа на платформах «Учи.ру», «Алгоритмика», «Цифры» и им подобным, пишут родители, приводит только к ухудшению зрения. Учителей взрослые не обвиняют, потому что считают, что они такие же заложники ситуации — выполняют данное им распоряжение.