«Сами без интернета ответите?» Родители — о бесконечных тестах в школах Белгорода

Posted 29 ноября, 12:43
Published 29 ноября, 12:43
Modified 29 ноября, 12:43
Updated 29 ноября, 12:43
Белгородцы считают, что детей в школах перегружают тестами и олимпиадами. Продолжительная работа на платформах «Учи.ру», «Алгоритмика», «Цифры» и им подобным, пишут родители, приводит только к ухудшению зрения. Учителей взрослые не обвиняют, потому что считают, что они такие же заложники ситуации — выполняют данное им распоряжение.
«Олимпиада на „Учи.ру“ про Дальний Восток для 3-го класса — это просто ужас. Вы и Ваша команда [обращаясь к губернатору — прим. ред.] сами, без помощи интернета, сможете ответить [на вопрос] про символ праздника Ысыах? Или кто открыл Дальний Восток? Или же, например, что за блюдо Хаан? Дети по программе в 3-м классе не проходили историю, географию и углублённо не изучают этого. Зачем тогда такие олимпиады в 3-м классе, для галочки?» — пишут возмущённые родители.
Замгубернатора по вопросам образования Андрей Милёхин ответил, что участие в олимпиаде на «Учи.ру» — мероприятие добровольное, министерство образования области к его организации участия не имеет.
Белгородцев это не успокоило. Вопрос без ответа: если занятия добровольные, то почему школьников и родителей обязывают их проходить?
Подобные жалобы поступают уже не в первый раз, в том числе на платформу «Учи.ру» и «Виртуальную школу». Вторую, кстати, пообещали доработать после претензий. А ситуацию с онлайн-тестами родители назвали «цифровой пыткой» и запустили петицию об их отмене.