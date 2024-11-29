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Posted 29 ноября, 12:43

Published 29 ноября, 12:43

Modified 29 ноября, 12:43

Updated 29 ноября, 12:43

Юных белгородцев загрузили тестами и олимпиадами, считают их родители

«Сами без интернета ответите?» Родители — о бесконечных тестах в школах Белгорода

29 ноября 2024, 12:43
Фото: Изображение Midjourney. Юных белгородцев загрузили тестами и олимпиадами, считают их родители

Белгородцы жалуются на внеурочную нагрузку на школьников

Сюжет
Дети
Ребятам, по словам родителей, приходится постоянно проходить обязательные внеурочные занятия, от которых у них «не добавляются знания». Пользы от них нет совсем, потому что решить задания без помощи интернета — нереально, считают белгородцы.

Белгородцы считают, что детей в школах перегружают тестами и олимпиадами. Продолжительная работа на платформах «Учи.ру», «Алгоритмика», «Цифры» и им подобным, пишут родители, приводит только к ухудшению зрения. Учителей взрослые не обвиняют, потому что считают, что они такие же заложники ситуации — выполняют данное им распоряжение.

«Олимпиада на „Учи.ру“ про Дальний Восток для 3-го класса — это просто ужас. Вы и Ваша команда [обращаясь к губернатору — прим. ред.] сами, без помощи интернета, сможете ответить [на вопрос] про символ праздника Ысыах? Или кто открыл Дальний Восток? Или же, например, что за блюдо Хаан? Дети по программе в 3-м классе не проходили историю, географию и углублённо не изучают этого. Зачем тогда такие олимпиады в 3-м классе, для галочки?» — пишут возмущённые родители.

Замгубернатора по вопросам образования Андрей Милёхин ответил, что участие в олимпиаде на «Учи.ру» — мероприятие добровольное, министерство образования области к его организации участия не имеет.

Белгородцев это не успокоило. Вопрос без ответа: если занятия добровольные, то почему школьников и родителей обязывают их проходить?

Подобные жалобы поступают уже не в первый раз, в том числе на платформу «Учи.ру» и «Виртуальную школу». Вторую, кстати, пообещали доработать после претензий. А ситуацию с онлайн-тестами родители назвали «цифровой пыткой» и запустили петицию об их отмене.

Цифровая пытка: белгородские родители запустили петицию против онлайн-тестов в школах
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Дети#Образование#Родители#Новости Белгорода#Жалобы#Белгород#Андрей Милёхин#Олимпиады#Внеурочные занятия
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