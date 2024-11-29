Руководители железных дорог стран-членов ШОС договорились о сотрудничестве

На мероприятии поддержано предложение ОАО «РЖД» о создании рабочей группы по исследованиям в области железнодорожного транспорта государств-членов ШОС. В ближайшее время планируется провести внеочередное совещание экспертов для окончательного согласования документов, регламентирующих деятельность рабочей группы, с тем, чтобы она уже в следующем году начала свою деятельность.