Работать четыре дня, а не пять — об этом мечтает каждый второй россиянин

Поддержали такую идею ровно 50% проголосовавших — 48% мужчин и 51% женщин. Большинству (60%) оказалось меньше 34 лет. При этом в данном случае за четырёхдневную неделю больше голосовали те, чей доход не превышает 100 тысяч рублей — по 52% голосов отдали те, у кого зарплата до 50 тысяч и до 99 тысяч рублей.