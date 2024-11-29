bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 10:44

Published 29 ноября, 10:44

Modified 29 ноября, 10:44

Updated 29 ноября, 10:44

Каждый второй опрошенный россиянин за четырёхдневную рабочую неделю

Работать четыре дня, а не пять — об этом мечтает каждый второй россиянин

29 ноября 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney. Каждый второй опрошенный россиянин за четырёхдневную рабочую неделю

Половина опрошенных россиян не против четырёхдневной рабочей недели

Опрос рабочего населения России показал, что каждый второй мечтает о введении четырёхдневной рабочей недели. Больше половины респондентов считают, что при этом никак не пострадает эффективность, пишет SuperJob.

Согласно результатам опроса, идею с четырёхдневной рабочей неделей не поддержали только 27% россиян, причём несогласными в основном оказались мужчины (29%). Больше всего против проголосовали те, у кого ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей — 33%.

Поддержали такую идею ровно 50% проголосовавших — 48% мужчин и 51% женщин. Большинству (60%) оказалось меньше 34 лет. При этом в данном случае за четырёхдневную неделю больше голосовали те, чей доход не превышает 100 тысяч рублей — по 52% голосов отдали те, у кого зарплата до 50 тысяч и до 99 тысяч рублей.

Не смогли определиться с ответом 23% респондентов.

Интересно, что с 2019 года количество людей, голосующих за сокращённую неделю, практически не уменьшается: в среднем за этот вариант голосуют 48-50% опрошенных.

Большинство (26%) отметили, что при меньшем количестве рабочих дней больше времени уделяли бы семье и детям. Ещё 24% респондентов потратили бы врем на отдых и около 14% — на дополнительную работу.

Около 68% опрошенных считают, что за четыре дня смогут выполнить тот же объём работы, что и за пять дней.

Россиян ждёт ещё одна длинная рабочая неделя. А когда отдыхать?
Узнать подробнее
Читайте также:
Магнитной бурей закончится эта рабочая неделяСнег и мокрый снег «порадуют» белгородцев перед началом рабочей неделиУ россиян будет короткая рабочая неделя. Когда отдохнём?
#Александра Склярова#Общество#Рабочая неделя#Россия#Короткая рабочая неделя#Четырёхдневная рабочая неделя
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика