Работать четыре дня, а не пять — об этом мечтает каждый второй россиянин

Posted 29 ноября, 10:44
Published 29 ноября, 10:44
Modified 29 ноября, 10:44
Updated 29 ноября, 10:44
Согласно результатам опроса, идею с четырёхдневной рабочей неделей не поддержали только 27% россиян, причём несогласными в основном оказались мужчины (29%). Больше всего против проголосовали те, у кого ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей — 33%.
Поддержали такую идею ровно 50% проголосовавших — 48% мужчин и 51% женщин. Большинству (60%) оказалось меньше 34 лет. При этом в данном случае за четырёхдневную неделю больше голосовали те, чей доход не превышает 100 тысяч рублей — по 52% голосов отдали те, у кого зарплата до 50 тысяч и до 99 тысяч рублей.
Не смогли определиться с ответом 23% респондентов.
Интересно, что с 2019 года количество людей, голосующих за сокращённую неделю, практически не уменьшается: в среднем за этот вариант голосуют 48-50% опрошенных.
Большинство (26%) отметили, что при меньшем количестве рабочих дней больше времени уделяли бы семье и детям. Ещё 24% респондентов потратили бы врем на отдых и около 14% — на дополнительную работу.
Около 68% опрошенных считают, что за четыре дня смогут выполнить тот же объём работы, что и за пять дней.