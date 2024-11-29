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Posted 29 ноября, 11:35

Published 29 ноября, 11:35

Modified 29 ноября, 11:37

Updated 29 ноября, 11:37

На одного белгородского ученика в следующем году потратят от 74 до 199 тысяч рублей

На одного белгородского ученика в следующем году потратят от 74 до 199 тысяч рублей

29 ноября 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Депутаты
Региональные депутаты внесли изменения в закон области, который касается нормативов расходов на реализацию основных общеобразовательных программ. В среднем они увеличатся на 12%.

В норматив расходов на реализацию основных общеобразовательных программ входят расходы на оплату труда и начисления на неё, а также расходы на учебники, хознужды, технические средств обучения, медикаменты и горюче-смазочные материалы.

Утверждённые нормативы на одного ученика различаются по уровням образования, типам классов и дифференцированы для городской и сельской местности.

В проекте предусмотрено увеличение нормативов финансирования с января 2025 года. В первую очередь, это связано с увеличением оплаты работников школ с 1 января следующего года — на 14% для педагогов и на 10% прочему персоналу. Кроме этого, в нормативе заложены затраты на учебники, хознужды, технические средств обучения, медикаменты и горюче-смазочные материалы.

По итогам со следующего года норматив расходов на одного ученика школы начальных классов в городах составит 74 513 рублей, а в сёлах — 131 821 рубль. На ученика, получающего основное образование, нормативы достигнут 105 456 и 187 357 рублей соответственно. А на ученика третьего уровня (среднее общее образование) норматив в городах составит 111 987 рублей, а в сёлах — 198 869 рублей.

В целом расходы на 2025 год достигнут 20 млрд рублей. Депутаты приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Депутаты#Образование#Финансирование#Белгород#Нормативы расходов#Реформы в образовании
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