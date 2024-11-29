На одного белгородского ученика в следующем году потратят от 74 до 199 тысяч рублей

В проекте предусмотрено увеличение нормативов финансирования с января 2025 года. В первую очередь, это связано с увеличением оплаты работников школ с 1 января следующего года — на 14% для педагогов и на 10% прочему персоналу. Кроме этого, в нормативе заложены затраты на учебники, хознужды, технические средств обучения, медикаменты и горюче-смазочные материалы.