На одного белгородского ученика в следующем году потратят от 74 до 199 тысяч рублей

Posted 29 ноября, 11:35
Published 29 ноября, 11:35
Modified 29 ноября, 11:37
Updated 29 ноября, 11:37
В норматив расходов на реализацию основных общеобразовательных программ входят расходы на оплату труда и начисления на неё, а также расходы на учебники, хознужды, технические средств обучения, медикаменты и горюче-смазочные материалы.
Утверждённые нормативы на одного ученика различаются по уровням образования, типам классов и дифференцированы для городской и сельской местности.
В проекте предусмотрено увеличение нормативов финансирования с января 2025 года. В первую очередь, это связано с увеличением оплаты работников школ с 1 января следующего года — на 14% для педагогов и на 10% прочему персоналу. Кроме этого, в нормативе заложены затраты на учебники, хознужды, технические средств обучения, медикаменты и горюче-смазочные материалы.
По итогам со следующего года норматив расходов на одного ученика школы начальных классов в городах составит 74 513 рублей, а в сёлах — 131 821 рубль. На ученика, получающего основное образование, нормативы достигнут 105 456 и 187 357 рублей соответственно. А на ученика третьего уровня (среднее общее образование) норматив в городах составит 111 987 рублей, а в сёлах — 198 869 рублей.
В целом расходы на 2025 год достигнут 20 млрд рублей. Депутаты приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.