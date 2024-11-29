Миллиардер купил за $6 млн приклеенный к стене банан и съел его

Издание The New York Times опубликовало информацию, что банан, ставший частью произведения искусства, был приобретен в его киоске всего за 25 центов. В ответ на эти сведения Сан с юмором отметил, что он решил отблагодарить продавца и купил у него целую партию — 100 000 бананов, на общую сумму 25 000 долларов. По завершении пресс-конференции все присутствующие получили сувениры — банан и рулон скотча от самого Джастина Сана.