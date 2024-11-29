Миллиардер купил за $6 млн приклеенный к стене банан и съел его

Posted 29 ноября, 11:52
Published 29 ноября, 11:52
Modified 29 ноября, 11:54
Updated 29 ноября, 11:54
На пресс-конференции, состоявшейся в одном из самых роскошных отелей Гонконга, Джастин Сан выступил перед журналистами и известными личностями, назвав арт-объект стоимостью 6,2 миллиона долларов «культурным явлением», объединяющим миры искусства, мемов и криптовалют. После своей речи он символически съел банан, приклеенный к стене скотчем. Сан отметил, что этот банан оказался вкуснее любых других, которые ему доводилось пробовать.
Съеденный фрукт никак не повлиял на ценность произведения искусства. У Сана есть сертификат, подтверждающий подлинность работы, а также инструкция по замене банана. Главная идея арт-объекта заключается не в самом фрукте, а в его концептуальном расположении на стене, что можно воссоздать в любой момент.
Источник: bits.media
Напоминаем, что Джастин Сан стал владельцем арт-объекта «Комедиант», созданного итальянским художником Маурицио Каттеланом, после того как приобрел его на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке. Исходная цена работы составляла $1,5 млн.
Издание The New York Times опубликовало информацию, что банан, ставший частью произведения искусства, был приобретен в его киоске всего за 25 центов. В ответ на эти сведения Сан с юмором отметил, что он решил отблагодарить продавца и купил у него целую партию — 100 000 бананов, на общую сумму 25 000 долларов. По завершении пресс-конференции все присутствующие получили сувениры — банан и рулон скотча от самого Джастина Сана.