bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 11:30

Published 29 ноября, 11:30

Modified 29 ноября, 11:32

Updated 29 ноября, 11:32

В Белгородской области увеличилась стоимость патента для мигрантов

Мигрантам в Белгородской области придётся заплатить больше

29 ноября 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области увеличилась стоимость патента для мигрантов

Соответствующее решение приняли депутаты облдумы. С учётом роста федерального коэффициента иностранцам придётся платить за патент больше.

В ходе заседания депутаты облдумы приняли закон, который устанавливает на 2025 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.

Для определения стоимости патента для иностранцев, работающих на территории Белгородской области, установили на следующий год значение регионального коэффициента 2,105. С учётом увеличения федерального коэффициента на 8%, стоимость патента составит 6500 рублей ежемесячно.

Напомним, за первые полгода в Белгородской области на 72,9% уменьшилось количество выданных приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Также стало на 13,7% меньше выданные разрешений на временное проживание и на 38,4% — вида на жительство.

Полиция прокомментировала историю с дракой иностранцев на Садовой в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сказали, что придут домой и убьют»: пьяные иностранные студенты избили белгородцевБелгородской области в два раза урезали квоту на иностранцевПьяного иностранца за рулём Volkswagen задержали белгородские автоинспекторы
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мигранты#Патент#Законодательство#Рынок труда#Белгород#Трудовая миграция#Федеральный коэффициент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика