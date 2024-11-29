Мигрантам в Белгородской области придётся заплатить больше

Posted 29 ноября, 11:30
Published 29 ноября, 11:30
Modified 29 ноября, 11:32
Updated 29 ноября, 11:32
В ходе заседания депутаты облдумы приняли закон, который устанавливает на 2025 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда.
Для определения стоимости патента для иностранцев, работающих на территории Белгородской области, установили на следующий год значение регионального коэффициента 2,105. С учётом увеличения федерального коэффициента на 8%, стоимость патента составит 6500 рублей ежемесячно.
Напомним, за первые полгода в Белгородской области на 72,9% уменьшилось количество выданных приглашений на въезд в Российскую Федерацию. Также стало на 13,7% меньше выданные разрешений на временное проживание и на 38,4% — вида на жительство.