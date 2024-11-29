Мэрия Белгорода ограничивает претендентов в закупке на ремонт остановки?

Posted 29 ноября, 14:55
Published 29 ноября, 14:55
Modified 29 ноября, 15:14
Updated 29 ноября, 15:14
Весной 2024 года в Белгороде под обстрел попала остановка «Конева» на улице Щорса. Спустя полгода судьба павильона всё также остаётся непонятной. Сроки восстановления постоянно переносили, последние сроки сдачи объекта переносили на будущий год, которые позже мэр Валентин Демидов опроверг, заявляя, что уложиться до конца года можно. Сегодня, 29 ноября 2024 года, на данной остановке заметили рабочих.
У специалистов уже установлены строительные леса, по периметру остановки снимают модули с декоративной подсветкой. Получается, белгородцам к Новому году всё же покажут отремонтированную остановку?
Ситуация неоднозначная: рабочие есть, а вот на закупку поступила жалоба. Определение подрядчика остановили по требованию УФАС России по Белгородской области.
Пожаловалось на закупку ООО «Брокер групп» из Перми. В жалобе компания указала пункты, по которым якобы можно полагать, что заказчик необоснованно ограничивает количество участников закупки, поэтому фирма просит ФАС провести внеплановую проверку и выдать предписание об устранении нарушений посредством внесения изменения в документацию.
Таким пунктом стал опыт в восстановлении и ремонте остановочных комплексов.