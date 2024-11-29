Мэрия Белгорода ограничивает претендентов в закупке на ремонт остановки?

Весной 2024 года в Белгороде под обстрел попала остановка «Конева» на улице Щорса. Спустя полгода судьба павильона всё также остаётся непонятной. Сроки восстановления постоянно переносили, последние сроки сдачи объекта переносили на будущий год, которые позже мэр Валентин Демидов опроверг, заявляя, что уложиться до конца года можно. Сегодня, 29 ноября 2024 года, на данной остановке заметили рабочих.