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Posted 29 ноября, 14:55

Published 29 ноября, 14:55

Modified 29 ноября, 15:14

Updated 29 ноября, 15:14

Мэрия Белгорода ограничивает претендентов в закупке на ремонт остановки?

Мэрия Белгорода ограничивает претендентов в закупке на ремонт остановки?

29 ноября 2024, 14:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Повреждённая после обстрела остановка на улице Щорса в Белгороде начала обновляться. Там заметили рабочих, однако на закупку на восстановление павильона пожаловались, и УФАС остановило выбор подрядчика.

Весной 2024 года в Белгороде под обстрел попала остановка «Конева» на улице Щорса. Спустя полгода судьба павильона всё также остаётся непонятной. Сроки восстановления постоянно переносили, последние сроки сдачи объекта переносили на будущий год, которые позже мэр Валентин Демидов опроверг, заявляя, что уложиться до конца года можно. Сегодня, 29 ноября 2024 года, на данной остановке заметили рабочих.

У специалистов уже установлены строительные леса, по периметру остановки снимают модули с декоративной подсветкой. Получается, белгородцам к Новому году всё же покажут отремонтированную остановку?

Ситуация неоднозначная: рабочие есть, а вот на закупку поступила жалоба. Определение подрядчика остановили по требованию УФАС России по Белгородской области.

Пожаловалось на закупку ООО «Брокер групп» из Перми. В жалобе компания указала пункты, по которым якобы можно полагать, что заказчик необоснованно ограничивает количество участников закупки, поэтому фирма просит ФАС провести внеплановую проверку и выдать предписание об устранении нарушений посредством внесения изменения в документацию.

Таким пунктом стал опыт в восстановлении и ремонте остановочных комплексов.

Точных сроков нет, но рабочие есть: в Белгороде начали ремонт остановки «Конева»?
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#Алёна Мальцева#Строительство#УФАС#Жалоба#Белгород
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