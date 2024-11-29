МЧС призывает собрать «тревожный чемоданчик»? Что происходит

Эти публикации были размещены в разные периоды времени, однако текст о «тревожных чемоданчиках» был размещён на сайте МЧС более четырёх лет назад, как отметил портал «Подъём». Сохранённая версия страницы от 22 сентября 2020 года доступна в сервисе web.archive.org. С тех пор на сайте МЧС менялся только дизайн, в то время как сам материал о «тревожных чемоданчиках» многократно появлялся на сайтах региональных властей в разделах по гражданской обороне.