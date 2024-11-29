МЧС призывает собрать «тревожный чемоданчик»? Что происходит

Posted 29 ноября, 11:13
Published 29 ноября, 11:13
Modified 29 ноября, 11:15
Updated 29 ноября, 11:15
Статья с заголовком «МЧС призвало россиян иметь заранее укомплектованный „тревожный чемоданчик“» была размещена на сайте РИА Новости ночью, а уже утром её начали активно распространять другие медиа. РИА Новости ссылались на статью, опубликованную в разделе «Гражданская оборона» на официальном сайте МЧС. В этой статье, помимо прочего, обсуждаются правила поведения на заражённых радиацией территориях, инструкции по использованию убежищ, надеванию респираторов и другие моменты, связанные с гражданской обороной.
Эти публикации были размещены в разные периоды времени, однако текст о «тревожных чемоданчиках» был размещён на сайте МЧС более четырёх лет назад, как отметил портал «Подъём». Сохранённая версия страницы от 22 сентября 2020 года доступна в сервисе web.archive.org. С тех пор на сайте МЧС менялся только дизайн, в то время как сам материал о «тревожных чемоданчиках» многократно появлялся на сайтах региональных властей в разделах по гражданской обороне.