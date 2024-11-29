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Posted 29 ноября, 11:13

Published 29 ноября, 11:13

Modified 29 ноября, 11:15

Updated 29 ноября, 11:15

МЧС призывает собрать «тревожный чемоданчик»? Что происходит

МЧС призывает собрать «тревожный чемоданчик»? Что происходит

29 ноября 2024, 11:13
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
В российских СМИ появилась информация о «призыве» МЧС к гражданам собирать «тревожные чемоданчики». Однако оказалось, что данные рекомендации были опубликованы еще в сентябре 2020 года.

Статья с заголовком «МЧС призвало россиян иметь заранее укомплектованный „тревожный чемоданчик“» была размещена на сайте РИА Новости ночью, а уже утром её начали активно распространять другие медиа. РИА Новости ссылались на статью, опубликованную в разделе «Гражданская оборона» на официальном сайте МЧС. В этой статье, помимо прочего, обсуждаются правила поведения на заражённых радиацией территориях, инструкции по использованию убежищ, надеванию респираторов и другие моменты, связанные с гражданской обороной.

Эти публикации были размещены в разные периоды времени, однако текст о «тревожных чемоданчиках» был размещён на сайте МЧС более четырёх лет назад, как отметил портал «Подъём». Сохранённая версия страницы от 22 сентября 2020 года доступна в сервисе web.archive.org. С тех пор на сайте МЧС менялся только дизайн, в то время как сам материал о «тревожных чемоданчиках» многократно появлялся на сайтах региональных властей в разделах по гражданской обороне.

Фото: Подъём
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