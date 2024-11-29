Когда сажать картофель в Белгороде? Полное руководство для садоводов

Сроки посадки картофеля в Белгороде зависят от нескольких факторов, главным из которых является температура почвы. Картофель требует прогрева почвы до 8–10°C, чтобы корни начали развиваться. Если посадить картофель раньше, когда почва еще не достаточно прогрета, это может привести к задержке в росте и даже к гибели растений. В Белгороде средняя температура весной колеблется от +5°C в апреле до +15°C в мае, что идеально подходит для начала посадки.