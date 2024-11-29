Картофель в диетологии: советы для жителей Белгорода

Для похудения картофель можно включать в рацион в виде легких и низкокалорийных блюд. Например, картофельное пюре на воде — это замечательное блюдо для тех, кто следит за своей фигурой. Такое пюре можно сделать с минимальным количеством соли и без добавления масла. В результате получаем вкусное и полезное блюдо, которое подойдет даже в качестве гарнира к белковым продуктам.