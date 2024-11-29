Какие витамины поддерживают здоровье кожи при низких температурах

Чтобы поддерживать здоровье кожи зимой, важно включить в рацион продукты, богатые витаминами. Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, содержат витамин E, который увлажняет и защищает кожу. Цитрусовые (апельсины, грейпфруты) — отличные источники витамина C, который стимулирует выработку коллагена и укрепляет кожу. Жирная рыба (лосось, тунец) богата витамином D, который поддерживает нормальное состояние кожи и помогает в борьбе с воспалениями. Также там содержатся омега-3 жирные кислоты, например, усиливают липидный барьер кожи, сохраняя ее упругость и защищая от пересыхания. Антиоксиданты, которые борются с повреждением клеток, можно найти в ярких овощах и ягодах, таких как морковь, свекла, малина, клюква и смородина.