Какие витамины поддерживают здоровье кожи при низких температурах

Posted 29 ноября, 07:19
Published 29 ноября, 07:19
Modified 29 ноября, 07:30
Updated 29 ноября, 07:30
Зимой кожа сталкивается с двумя основными проблемами — это холод и сухость воздуха. Низкие температуры приводят к сужению сосудов и снижению кровообращения в кожных покровах, что нарушает их нормальное питание и увлажнение. В результате кожа становится более уязвимой к внешним воздействиям. Сухость воздуха, особенно в помещениях с центральным отоплением, усиливает испарение влаги с поверхности кожи, что приводит к ее обезвоживанию и шелушению.
Основой зимнего ухода является увлажнение и защита кожи. Витамины играют важную роль в этом процессе, поддерживая ее изнутри и помогая справляться с внешними воздействиями. Одни обладают антиоксидантными свойствами, другие стимулируют выработку коллагена, а третьи помогают удерживать влагу в клетках.
Этот витамин необходим для защиты кожи от негативных факторов окружающей среды, благодаря его антиоксидантным и увлажняющим свойствам. Витамин E предотвращает повреждение клеток свободными радикалами, что помогает замедлить старение и укрепить кожный барьер. Он сохраняет влагу, делая кожу более мягкой и устойчивой к зимней сухости. Кроме того, витамин E способствует быстрому заживлению мелких трещин и устранению раздражений, возникающих при холодной погоде.
Основное преимущество витамина C — стимуляция выработки коллагена, который поддерживает упругость и эластичность кожи. Его антиоксидантные свойства защищают от вредного воздействия ультрафиолета и свободных радикалов. Зимой витамин C укрепляет кожу, делая ее менее восприимчивой к холодам и перепадам температур. Также он ускоряет процессы восстановления, улучшая регенерацию клеток и общее состояние кожи.
Витамин D необходим не только для здоровья костей, но и для кожи. Он активно участвует в восстановлении клеток и улучшении их барьерных функций. Недостаток витамина D зимой, когда солнечные дни становятся короткими, может привести к сухости и раздражению кожи. Витамин D поддерживает кожу изнутри, помогая поддерживать нормальный уровень увлажненности и предотвращая воспалительные процессы.
Витамины группы B, такие как B1, B2, B3, B5 и B6, играют важную роль в питании и восстановлении клеток кожи. Они способствуют улучшению обмена веществ в клетках, активируют процессы заживления и регенерации. Витамин B3 (ниацинамид) улучшает барьерные функции кожи, защищая ее от потери влаги, а витамин B5 помогает увлажнять кожу и ускоряет заживление микротрещин.
Чтобы поддерживать здоровье кожи зимой, важно включить в рацион продукты, богатые витаминами. Орехи, такие как миндаль и грецкие орехи, содержат витамин E, который увлажняет и защищает кожу. Цитрусовые (апельсины, грейпфруты) — отличные источники витамина C, который стимулирует выработку коллагена и укрепляет кожу. Жирная рыба (лосось, тунец) богата витамином D, который поддерживает нормальное состояние кожи и помогает в борьбе с воспалениями. Также там содержатся омега-3 жирные кислоты, например, усиливают липидный барьер кожи, сохраняя ее упругость и защищая от пересыхания. Антиоксиданты, которые борются с повреждением клеток, можно найти в ярких овощах и ягодах, таких как морковь, свекла, малина, клюква и смородина.
Зимой организм может недополучать необходимые витамины из пищи, поэтому стоит обратить внимание на витаминные добавки. Прежде чем покупать добавки, рекомендуется сдать анализы, чтобы определить, каких витаминов не хватает. Например, уровень витамина D обычно снижается у большинства людей в зимний период из-за короткого солнечного дня.
Для максимальной пользы витамины для кожи следует принимать регулярно. Витамины группы B лучше усваиваются с едой, поэтому их следует принимать во время приема пищи. Витамин C лучше всего принимать утром после еды. Витамин E и D можно принимать в любое время суток, но для лучшего усвоения их стоит комбинировать с полезными жирами (например, с оливковым маслом или авокадо).
Для улучшения состояния кожи зимой важно не только правильно питаться, но и использовать косметику с витаминами. Используйте мягкие очищающие средства без спирта и сульфатов. Сыворотки с витамином C (5–10%) укрепляют кожу, стимулируют коллаген и осветляют пигментацию.
Для увлажнения подойдут плотные кремы с витаминами E, D, гиалуроновой кислотой и маслами. Для губ выбирайте помады с витамином E или используйте масло на ночь.
Для предотвращения сухости и раздражений кожи зимой важно соблюдать режим увлажнения. Используйте увлажняющие кремы с гипоаллергенными компонентами, чтобы минимизировать риск воспалений. Не забывайте пить достаточно воды, чтобы поддерживать увлажненность кожи изнутри. Также полезно использовать увлажнители воздуха в помещениях с центральным отоплением.
Если проблемы с кожей становятся серьезными, стоит обратиться к дерматологу. Он поможет подобрать индивидуальные средства ухода и определить, какие витамины и добавки наиболее подходят для вашего типа кожи. Профессиональные советы помогут избежать осложнений и сохранить здоровье кожи на протяжении всей зимы.
Источникики: orteka.ru, invitro.ru, clinikadoctordent.com, omnipharm.ru, thecity.m24.ru, koza.studio, medcentr-diana-spb.ru