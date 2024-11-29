Как ухаживать за картофелем в Белгородской области

Для борьбы с вредителями, такими как колорадский жук, применяют народные методы (сбор жуков, настой полыни) и биологические препараты (златоглазки, биоинсектициды). Также можно использовать химические средства, такие как «Жукоед». Проволочники и нематоды требуют агротехнических мероприятий, таких как севооборот и использование устойчивых сортов. Для защиты от фитофтороза полезны своевременные обработки фунгицидами, например, особенно в дождливую погоду.