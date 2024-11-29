Хранение картофеля в Белгороде: практические советы

Прежде чем разместить картофель на хранение, стоит уделить внимание очистке и дезинфекции помещения. Важно не только тщательно убрать пыль и мусор, но и провести обработку стен, полок и других поверхностей антибактериальными средствами. Если раньше в помещении были признаки гнили или плесени, обработку нужно усилить с помощью специальных препаратов или окуриванием. После этого помещение нужно хорошо проветрить.