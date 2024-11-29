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Posted 29 ноября, 15:03

Published 29 ноября, 15:03

Modified 29 ноября, 15:05

Updated 29 ноября, 15:05

Белгородских директоров школ отправят за опытом в Москву и Тюмень

Гладков рассказал о встрече с директорами белгородских школ

29 ноября 2024, 15:03
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородских директоров школ отправят за опытом в Москву и Тюмень

Сюжет
Образование
Белгородцы посетят учреждения столицы, чтобы перенять опыт работы. Отправят директоров в поездку уже в декабре, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

С 8 по 12 декабря этого года группу недавно возглавивших школы директоров отправят в Москву. В рамках поездки педагоги посетят ведущие школы столицы и Московской области.

Ещё одну группу, руководителей и заместителей флагманских школ, 16 декабря отвезут в Тюмень.

«Задача простая — познакомиться с лучшими практиками и решить, что можем перенять для себя. <…> Ставим перед собой много задач по трансформации отрасли, главная цель которой — войти в число лучших регионов в России по темпам развития общего образования», — пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вместе с тем летом в Белгороде уволили сразу несколько директоров школ. Восстановить уволенных директоров просили родители учеников. Городские власти же называли произошедшее «плановой кадровой работой».

Прокуратура в результате проверки выявила нарушения в увольнении директоров, опротестовала решение и внесла представление мэру. Однако добиться восстановления сотрудников в должности через суд не получилось.

А накануне в соцсетях белгородцы просили разобраться, почему уволили директора «Прогимназии № 51».

Без причины? Белгородцы просят разобраться, почему уволили директора прогимназии
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Образование#Новости Белгорода#Директор школы#Белгород
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