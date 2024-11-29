Гладков рассказал о встрече с директорами белгородских школ

Posted 29 ноября, 15:03
Published 29 ноября, 15:03
Modified 29 ноября, 15:05
Updated 29 ноября, 15:05
С 8 по 12 декабря этого года группу недавно возглавивших школы директоров отправят в Москву. В рамках поездки педагоги посетят ведущие школы столицы и Московской области.
Ещё одну группу, руководителей и заместителей флагманских школ, 16 декабря отвезут в Тюмень.
«Задача простая — познакомиться с лучшими практиками и решить, что можем перенять для себя. <…> Ставим перед собой много задач по трансформации отрасли, главная цель которой — войти в число лучших регионов в России по темпам развития общего образования», — пояснил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Вместе с тем летом в Белгороде уволили сразу несколько директоров школ. Восстановить уволенных директоров просили родители учеников. Городские власти же называли произошедшее «плановой кадровой работой».
Прокуратура в результате проверки выявила нарушения в увольнении директоров, опротестовала решение и внесла представление мэру. Однако добиться восстановления сотрудников в должности через суд не получилось.
А накануне в соцсетях белгородцы просили разобраться, почему уволили директора «Прогимназии № 51».