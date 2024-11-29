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Posted 29 ноября, 09:49

Published 29 ноября, 09:49

Modified 29 ноября, 09:49

Updated 29 ноября, 09:49

Состояние стадиона «Салют» беспокоит белгородцев

Два года бюрократии: стадион «Салют» в Белгороде обещали, но так и не отремонтировали

29 ноября 2024, 09:49
Фото: Алексей Мазницын. страница Вячеслава Гладкова в ВК. Состояние стадиона «Салют» беспокоит белгородцев

Белгородцев огорчает состояние стадиона «Салют» в Белгороде

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Новости Белгорода
На фоне новостей о восстановлении спортивных учреждений в регионе белгородцы поинтересовались: когда же отремонтируют стадион «Салют»? В конце 2022 года городские власти планировали, что работы пройдут в 2024-м, но не сложилось. На вопрос ответила региональный министр спорта.

Стадион «Салют» находится в самом центре областной столицы, но его вид оставляет желать лучшего. Особенно портит облик города обшарпанный фасад.

Министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова сообщила, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. После того, как её утвердят, стадион включат в перечень объектов, которые нуждаются в ремонте.

Только есть одно но: эта проектно-сметная документация за счёт средств областного бюджета разрабатывается уже два года. Реконструировать «Салют» собирались в 2024-м, после того, как объект передали в собственность региона.

Состояние стадиона «Салют» беспокоит белгородцевСостояние стадиона «Салют» беспокоит белгородцев
Состояние стадиона «Салют» беспокоит белгородцев. Фото: Алексей Мазницын. страница Вячеслава Гладкова
Два мэра обещали белгородке ремонт «бомжатника», но и в этом году работ тоже не будет
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#Валерия Колесникова#Город#Реконструкция#Новости Белгорода#Стадион салют#Белгород#Наталья Жигалова
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