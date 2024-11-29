Два года бюрократии: стадион «Салют» в Белгороде обещали, но так и не отремонтировали

Posted 29 ноября, 09:49
Published 29 ноября, 09:49
Modified 29 ноября, 09:49
Updated 29 ноября, 09:49
Стадион «Салют» находится в самом центре областной столицы, но его вид оставляет желать лучшего. Особенно портит облик города обшарпанный фасад.
Министр спорта Белгородской области Наталья Жигалова сообщила, что сейчас разрабатывается проектно-сметная документация. После того, как её утвердят, стадион включат в перечень объектов, которые нуждаются в ремонте.
Только есть одно но: эта проектно-сметная документация за счёт средств областного бюджета разрабатывается уже два года. Реконструировать «Салют» собирались в 2024-м, после того, как объект передали в собственность региона.