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Posted 29 ноября, 13:18

Published 29 ноября, 13:18

Modified 29 ноября, 13:20

Updated 29 ноября, 13:20

На вторую сторону купюры в 1000 рублей претендует 25 кандидатов

Что появится на новой 1000-рублевой купюре?

29 ноября 2024, 13:18
Фото: 1MI.

На вторую сторону купюры в 1000 рублей претендует 25 кандидатов

Сюжет
Деньги
Центробанк представил новые варианты дизайна для банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу.

Центробанк России открыл голосование за новые символы для обновленной банкноты номиналом 1000 рублей. Она будет посвящена Приволжскому федеральному округу, но ранее ее дизайн вызвал резонанс в обществе из-за изображения Казанского кремля с церковью, лишенной креста.

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, купюры должны объединять людей, а не становиться причиной споров. Для выбора нового оформления предложено 25 вариантов из разных регионов Приволжья. Среди них:

  • Казанский университет,
  • дом-музей Чайковского в Воткинске,
  • Монумент Матери в Чебоксарах,
  • Жигулевская ГЭС,
  • заповедник «Болдино»,
  • президентский мост в Ульяновске и другие объекты.

Голосование позволяет выбрать один из предложенных вариантов. В финальном дизайне будет три категории изображений: основные элементы, фоновые детали и микроузоры, которые создадут сложную композицию.

Итоги голосования станут известны 12 декабря. Все изображения пройдут юридическую проверку, после чего Совет директоров Центробанка утвердит окончательный дизайн. Новая банкнота появится в обращении во второй половине 2025 года. Кроме того, в следующем году начнется разработка 500-рублевой купюры, которая отразит культуру Северного Кавказа и Пятигорска.

Источник: cbr.ru

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