Что появится на новой 1000-рублевой купюре?

Итоги голосования станут известны 12 декабря. Все изображения пройдут юридическую проверку, после чего Совет директоров Центробанка утвердит окончательный дизайн. Новая банкнота появится в обращении во второй половине 2025 года. Кроме того, в следующем году начнется разработка 500-рублевой купюры, которая отразит культуру Северного Кавказа и Пятигорска.



Источник: cbr.ru