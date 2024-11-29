Что появится на новой 1000-рублевой купюре?

Posted 29 ноября, 13:18
Published 29 ноября, 13:18
Modified 29 ноября, 13:20
Updated 29 ноября, 13:20
Центробанк России открыл голосование за новые символы для обновленной банкноты номиналом 1000 рублей. Она будет посвящена Приволжскому федеральному округу, но ранее ее дизайн вызвал резонанс в обществе из-за изображения Казанского кремля с церковью, лишенной креста.
По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, купюры должны объединять людей, а не становиться причиной споров. Для выбора нового оформления предложено 25 вариантов из разных регионов Приволжья. Среди них:
Голосование позволяет выбрать один из предложенных вариантов. В финальном дизайне будет три категории изображений: основные элементы, фоновые детали и микроузоры, которые создадут сложную композицию.
Итоги голосования станут известны 12 декабря. Все изображения пройдут юридическую проверку, после чего Совет директоров Центробанка утвердит окончательный дизайн. Новая банкнота появится в обращении во второй половине 2025 года. Кроме того, в следующем году начнется разработка 500-рублевой купюры, которая отразит культуру Северного Кавказа и Пятигорска.
Источник: cbr.ru