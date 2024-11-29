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Posted 29 ноября, 14:39

Published 29 ноября, 14:39

Modified 29 ноября, 14:41

Updated 29 ноября, 14:41

В Белгородской области за 10 месяцев выявили 25 случаев заболеванию корью

Белгородская область — больше не регион, свободный от кори: болели и младенцы

29 ноября 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области за 10 месяцев выявили 25 случаев заболеванию корью

Сюжет
Вакцинация
За период с 2023 по 2024 год во всём мире регистрируются очаги заболевания корью. В Белгородской области также заболеваемость выросла, за 10 месяцев выявили 25 случаев. Почему болезнь снова вернулась, рассказала глава Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева.

Кроме вируса Коксаки, который беспокоит россиян уже продолжительное время, на брифинге по эпидемиологическому состоянию и распространению сезонных болезней руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева, рассказала про другую инфекцию.

В 2023–2024 годах во всём мире наблюдается подъём заболеваемости корью, Россия исключением не стала. В Белгородской области за неполные 11 месяцев 2024 года зарегистрировали 15 очагов кори с 25 заболевшими, из них — 14 детей.

«В регионе были отдельные периоды, отдельные годы, когда корь не регистрировалась вовсе. Есть критерии ликвидации кори: отсутствие случаев заболеваний либо не более одного случая на миллион населения. У нас с вами 16,8 на 1 миллион населения. То есть, мы явно уже не проходим, наш регион — как территория, свободная от кори», — рассказывает эксперт.

В 11 из 15 очагов корь не получила распространение. Это были единичные случаи, по одному заболевшему. В остальных очаги распространялись в домашних условиях. Это не множественные случаи заражения, а два-четыре человека. Всего случаи кори были выявлены в девяти муниципалитетах: Белгород, Старооскольский городской округ, Белгородский, Яковлевский, Прохоровский, Ракитянский, Красногвардейский, Краснояружский и Волоконовский районы и округа.

Болели корью преимущественно непривитые люди, но причины непривитости заболевших разные. Прежде всего это медицинские отказы, антиваксеры, медотводы. Были случаи заболевания и среди младенцев, которые ещё не достигли возраста вакцинации.

Вируса Коксаки белгородцам не стоит бояться? И можно ли ехать в Турцию?
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Роспотребнадзор#Вакцинация#Эпидемия#Корь#Белгород
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