Белгородская область — больше не регион, свободный от кори: болели и младенцы

В 11 из 15 очагов корь не получила распространение. Это были единичные случаи, по одному заболевшему. В остальных очаги распространялись в домашних условиях. Это не множественные случаи заражения, а два-четыре человека. Всего случаи кори были выявлены в девяти муниципалитетах: Белгород, Старооскольский городской округ, Белгородский, Яковлевский, Прохоровский, Ракитянский, Красногвардейский, Краснояружский и Волоконовский районы и округа.