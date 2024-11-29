Белгородская область — больше не регион, свободный от кори: болели и младенцы

Posted 29 ноября, 14:39
Published 29 ноября, 14:39
Modified 29 ноября, 14:41
Updated 29 ноября, 14:41
Кроме вируса Коксаки, который беспокоит россиян уже продолжительное время, на брифинге по эпидемиологическому состоянию и распространению сезонных болезней руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева, рассказала про другую инфекцию.
В 2023–2024 годах во всём мире наблюдается подъём заболеваемости корью, Россия исключением не стала. В Белгородской области за неполные 11 месяцев 2024 года зарегистрировали 15 очагов кори с 25 заболевшими, из них — 14 детей.
«В регионе были отдельные периоды, отдельные годы, когда корь не регистрировалась вовсе. Есть критерии ликвидации кори: отсутствие случаев заболеваний либо не более одного случая на миллион населения. У нас с вами 16,8 на 1 миллион населения. То есть, мы явно уже не проходим, наш регион — как территория, свободная от кори», — рассказывает эксперт.
В 11 из 15 очагов корь не получила распространение. Это были единичные случаи, по одному заболевшему. В остальных очаги распространялись в домашних условиях. Это не множественные случаи заражения, а два-четыре человека. Всего случаи кори были выявлены в девяти муниципалитетах: Белгород, Старооскольский городской округ, Белгородский, Яковлевский, Прохоровский, Ракитянский, Красногвардейский, Краснояружский и Волоконовский районы и округа.
Болели корью преимущественно непривитые люди, но причины непривитости заболевших разные. Прежде всего это медицинские отказы, антиваксеры, медотводы. Были случаи заболевания и среди младенцев, которые ещё не достигли возраста вакцинации.