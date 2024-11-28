Зотов впервые дал комментарий по ситуации с «Агро-Белогорьем» и «Русагро»

Posted 28 ноября, 07:46
Published 28 ноября, 07:46
Modified 28 ноября, 07:48
Updated 28 ноября, 07:48
27 ноября депутат Белгородской областной думы и бизнесмен Владимир Зотов опубликовал на своих страницах в соцсетях фото со встречи с гендиректором ГК «Русагро» Тимуром Липатовым и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» Дмитрием Лабурцевым.
Судебные разбирательства и споры между компаниями продолжались почти год. В ноябре 2024 года стало известно, что стороны конфликта могут пойти на мировое соглашение. 13 ноября появилась официальная информация о том, что «Русагро» станет единственным владельцем «Агро-Белогорья». В тот же день было названо имя нового гендиректора Группы компаний «Агро-Белогорье».
«Последние недели принесли нам всем перемены, но, уверен, что всё что ни делается — всё к лучшему. История не заканчивается, мы просто переворачиваем новую страницу», — отметил Владимир Зотов.
Сумма сделки «Агро-Белогорья» с «Русагро» не разглашалась. По оценкам экспертов, она могла достигнуть 1 млрд рублей. Также известно, что АБ отозвало иск к Зотову на 2 млрд рублей после новости о приходе новых владельцев.
Зотов поблагодарил за 17-летнюю работу коллектив «Агро-Белогорья». Также он добавил, что компания остаётся в «надёжных руках».
Спасибо за то, что мы вместе работали, работаем и будем работать. Компания в надёжных руках — теперь в составе стремительно развивающегося холдинга «Русагро». «Агро-Белогорью» есть чему поучиться у «Русагро», а «Русагро» есть чему поучиться у «Агро-Белогорья».
Владимир Зотов
Вопрос об «Агро-Белогорье» и «Русагро» задавали и губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона заявил, что рейдерским захватом случившееся не считает. По словам Гладкова, предложение об объединении компаний высказал сам бывший гендиректор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов. Также губернатор рассчитывает, что «Русагро» перенесёт часть активов в Белгородскую область.