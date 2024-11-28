Зотов впервые дал комментарий по ситуации с «Агро-Белогорьем» и «Русагро»

Судебные разбирательства и споры между компаниями продолжались почти год. В ноябре 2024 года стало известно, что стороны конфликта могут пойти на мировое соглашение. 13 ноября появилась официальная информация о том, что «Русагро» станет единственным владельцем «Агро-Белогорья». В тот же день было названо имя нового гендиректора Группы компаний «Агро-Белогорье».