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Posted 28 ноября, 07:46

Published 28 ноября, 07:46

Modified 28 ноября, 07:48

Updated 28 ноября, 07:48

Владимир Зотов

Зотов впервые дал комментарий по ситуации с «Агро-Белогорьем» и «Русагро»

28 ноября 2024, 07:46
Фото: страница Владимира Зотова в соцсети. Владимир Зотов
Сюжет
Новости Белгорода
Встреча с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» состоялась 27 ноября. По словам депутата и бизнесмена Владимира Зотова, теперь «компания в надёжных руках».

27 ноября депутат Белгородской областной думы и бизнесмен Владимир Зотов опубликовал на своих страницах в соцсетях фото со встречи с гендиректором ГК «Русагро» Тимуром Липатовым и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» Дмитрием Лабурцевым.

Судебные разбирательства и споры между компаниями продолжались почти год. В ноябре 2024 года стало известно, что стороны конфликта могут пойти на мировое соглашение. 13 ноября появилась официальная информация о том, что «Русагро» станет единственным владельцем «Агро-Белогорья». В тот же день было названо имя нового гендиректора Группы компаний «Агро-Белогорье».

«Последние недели принесли нам всем перемены, но, уверен, что всё что ни делается — всё к лучшему. История не заканчивается, мы просто переворачиваем новую страницу», — отметил Владимир Зотов.

Сумма сделки «Агро-Белогорья» с «Русагро» не разглашалась. По оценкам экспертов, она могла достигнуть 1 млрд рублей. Также известно, что АБ отозвало иск к Зотову на 2 млрд рублей после новости о приходе новых владельцев.

Зотов поблагодарил за 17-летнюю работу коллектив «Агро-Белогорья». Также он добавил, что компания остаётся в «надёжных руках».

Спасибо за то, что мы вместе работали, работаем и будем работать. Компания в надёжных руках — теперь в составе стремительно развивающегося холдинга «Русагро». «Агро-Белогорью» есть чему поучиться у «Русагро», а «Русагро» есть чему поучиться у «Агро-Белогорья».
Владимир Зотов

Вопрос об «Агро-Белогорье» и «Русагро» задавали и губернатору Вячеславу Гладкову. Глава региона заявил, что рейдерским захватом случившееся не считает. По словам Гладкова, предложение об объединении компаний высказал сам бывший гендиректор «Агро-Белогорья» Владимир Зотов. Также губернатор рассчитывает, что «Русагро» перенесёт часть активов в Белгородскую область.

Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье»
Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье»
Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье»
Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье»Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье»
Встреча Владимира Зотова с гендиректором ГК «Русагро» и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» . Фото: страница Владимира Зотова в соцсети
«Русагро» после поглощения «Агро-Белогорья» перенесёт часть активов на Белгородчину
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