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Posted 28 ноября, 12:44

Published 28 ноября, 12:44

Modified 28 ноября, 12:47

Updated 28 ноября, 12:47

Владельца «Русагро» Мошковича лишили кипрского «золотого паспорта»

Владельца «Русагро» Мошковича лишили кипрского «золотого паспорта»

28 ноября 2024, 12:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Паспорт
Власти Кипра отозвали «золотые паспорта» у 86 иностранных инвесторов, включая семерых россиян. Среди них оказался и владелец «Русагро» Вадим Мошкович, пишет RB.RU.

В реестр, помимо Вадима Мошковича, попали и другие российские бизнесмены: основатель «Русала» Олег Дерипаска, акционер «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, владелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев, бывший председатель совета директоров «Шереметьева» Александр Пономаренко и совладелец Fix Price Сергей Ломакин.

Перечень подготовили около месяца назад. Кроме самих бизнесменов, в список вошли и члены их семей, которые также получили «золотые паспорта». Им всем аннулировали гражданство.

Причиной такого решения стало неправильное оформление заявлений: о документах указали ложную или вводдящую в заблуждение информацию. Дела всех бизнесменов, у которых изъяли паспорта, теперь изучат местные правоохранители.

Перечень бизнесменов, которых лишили кипрского гражданстваПеречень бизнесменов, которых лишили кипрского гражданства
Перечень бизнесменов, которых лишили кипрского гражданства. Фото: Politis

Напомним, что ранее Министерство юстиции РФ получило заявления от парламентариев с просьбой включить основателя «Русагро» в список иноагентов. Ведомство пообещало провести необходимые проверки.

Основателя «Русагро» Вадима Мошковича потребовали внести в список иноагентов
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Паспорт#Русагро#Гражданство#Кипр
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