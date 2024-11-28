Владельца «Русагро» Мошковича лишили кипрского «золотого паспорта»

Posted 28 ноября, 12:44
Published 28 ноября, 12:44
Modified 28 ноября, 12:47
Updated 28 ноября, 12:47
В реестр, помимо Вадима Мошковича, попали и другие российские бизнесмены: основатель «Русала» Олег Дерипаска, акционер «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, владелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев, бывший председатель совета директоров «Шереметьева» Александр Пономаренко и совладелец Fix Price Сергей Ломакин.
Перечень подготовили около месяца назад. Кроме самих бизнесменов, в список вошли и члены их семей, которые также получили «золотые паспорта». Им всем аннулировали гражданство.
Причиной такого решения стало неправильное оформление заявлений: о документах указали ложную или вводдящую в заблуждение информацию. Дела всех бизнесменов, у которых изъяли паспорта, теперь изучат местные правоохранители.
Напомним, что ранее Министерство юстиции РФ получило заявления от парламентариев с просьбой включить основателя «Русагро» в список иноагентов. Ведомство пообещало провести необходимые проверки.