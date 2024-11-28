В санатории отправят 480 белгородцев, получивших тяжёлые травмы на СВО

Posted 28 ноября, 14:25
Published 28 ноября, 14:25
Modified 28 ноября, 14:27
Updated 28 ноября, 14:27
Во время заседания облдумы врио обязанности министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова представила проект закона, который касается областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
По её словам, в 2025 году предусмотрено новое направление расходов — санаторно-курортное лечение с элементами реабилитации для участников СВО, получивших травмы тяжёлой степени. Всего планируется лечение 480 человек. На эти цели в 2025 году предусмотрено 17,8 млн рублей.
Шаролапова добавила, что на оснащение учреждений специальным медоборудованием для проведения реабилитации участников СВО в следующем году предусмотрены расходы в размере 308,5 млн рублей.
Депутаты облдумы приняли проект закона в первом чтении.
Напомним, в Белгородской области начал работу центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации. Помощь планировалось оказывать на межрегиональном уровне. Кроме этого, за протезированием могут обратиться участники и ветераны СВО.