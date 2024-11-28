В санатории отправят 480 белгородцев, получивших тяжёлые травмы на СВО

По её словам, в 2025 году предусмотрено новое направление расходов — санаторно-курортное лечение с элементами реабилитации для участников СВО, получивших травмы тяжёлой степени. Всего планируется лечение 480 человек. На эти цели в 2025 году предусмотрено 17,8 млн рублей.