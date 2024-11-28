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Posted 28 ноября, 15:04

Published 28 ноября, 15:04

Modified 28 ноября, 15:06

Updated 28 ноября, 15:06

В Белгородской области у участников СВО за год родилось 537 детей

В Белгородской области у участников СВО за год родилось 537 детей

28 ноября 2024, 15:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Об этом сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова. Она также рассказала и о других выплатах, которые положены участникам СВО и их семьям.

Во время заседания облдумы региональный министр соцзащиты Елена Батанова рассказала о мерах поддержки, которые оказывают на территории Белгородской области участникам СВО и их семьям. Чиновница отметила, что меры поддержки предусмотрены как на уровне РФ, так и на уровне региона и муниципалитетов. Есть помощь, которая предусмотрена фондом «Защитников Отечества», а также корпоративная.

Что касается областных мер, они носят как финансовый характер, так и предоставляются в виде льготных услуг. К примеру, до 31 декабря текущего года белгородцы, которые заключат контракт с Минобороны, получат единовременную выплату в 3 млн рублей.

Также ежемесячно на питание детей участников СВО выделяется по 3000 рублей. Средства получают на детей до 18 лет или 23-х, если ребёнок обучается очно.

Кроме этого, в Белгородской области единовременно выплачивают по 50 тысяч рублей при рождении детей участников СВО. В этом году на свет появилось 537 таких малышей.

Предусмотрена и ежегодная выплата к началу учебного года детям участников СВО в размере 15 тысяч рублей. Меру сегодня получают 5194 ребёнка.

А ещё в регионе компенсируют часть обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе либо участникам СВО, либо членам его семьи.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков рассказал, что чиновникам, которые служат или служили в «Барсе-Белгород» не полагается выплата в 3 млн рублей.

Получают ли чиновники в «Барсе-Белгород» выплату в 3 млн рублей?
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