В Белгородской области у участников СВО за год родилось 537 детей

Во время заседания облдумы региональный министр соцзащиты Елена Батанова рассказала о мерах поддержки, которые оказывают на территории Белгородской области участникам СВО и их семьям. Чиновница отметила, что меры поддержки предусмотрены как на уровне РФ, так и на уровне региона и муниципалитетов. Есть помощь, которая предусмотрена фондом «Защитников Отечества», а также корпоративная.