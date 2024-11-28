В 2025 году одну дорогу в Белгороде закончат ремонтировать, а другую — начнут строить

Также начнётся строительство дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова в Белгороде. О планах по организации проезда на этом участке стало известно ещё в 2022 году, работы должны были начать в 2023-м. Протяжённость дороги составит 1,6 километра. На эти цели будет выделено более 2,37 миллиарда рублей.