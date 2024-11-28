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Posted 28 ноября, 10:01

Published 28 ноября, 10:01

Modified 28 ноября, 10:01

Updated 28 ноября, 10:01

План строительства одной из дорог

В 2025 году одну дорогу в Белгороде закончат ремонтировать, а другую — начнут строить

28 ноября 2024, 10:01
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. План строительства одной из дорог

В Белгороде спустя три года всё же построят дорогу от мкр. Новый-2 до Костюкова

Сюжет
Строительство
В 2025 году более 19 миллиардов рублей потратят на капитальный ремонт и строительство дорог в регионе. До конца следующего года планируется привести в порядок более 350 километров магистралей. В частности, закончить ремонт подъезда к Северному и проложить путь к мкр. Новый-2.

В следующем году продолжится реконструкция подъезда к посёлку Северный в Белгородском районе.

Напомним, что на ремонт 3,8 километра дороги будет потрачено 1,17 миллиарда рублей. В рамках проекта планируется расширить проезжую часть, организовать две выделенные полосы для общественного транспорта, создать велосипедные дорожки, оборудовать остановки и многое другое.

Также начнётся строительство дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова в Белгороде. О планах по организации проезда на этом участке стало известно ещё в 2022 году, работы должны были начать в 2023-м. Протяжённость дороги составит 1,6 километра. На эти цели будет выделено более 2,37 миллиарда рублей.

Кроме того, начнётся работа над развязкой через ж/д пути и подъездную автодорогу в районе Кашарского проезда — это 2,7 км по улице Белгородской сирени. Строительство оценили в 1,86 млрд рублей.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Белгородский район#Строительство#Дороги#Новости Белгорода#Белгород
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