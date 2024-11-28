В 2025 году одну дорогу в Белгороде закончат ремонтировать, а другую — начнут строить

Posted 28 ноября, 10:01
Published 28 ноября, 10:01
Modified 28 ноября, 10:01
Updated 28 ноября, 10:01
В следующем году продолжится реконструкция подъезда к посёлку Северный в Белгородском районе.
Напомним, что на ремонт 3,8 километра дороги будет потрачено 1,17 миллиарда рублей. В рамках проекта планируется расширить проезжую часть, организовать две выделенные полосы для общественного транспорта, создать велосипедные дорожки, оборудовать остановки и многое другое.
Также начнётся строительство дороги от микрорайона Новый-2 до улицы Костюкова в Белгороде. О планах по организации проезда на этом участке стало известно ещё в 2022 году, работы должны были начать в 2023-м. Протяжённость дороги составит 1,6 километра. На эти цели будет выделено более 2,37 миллиарда рублей.
Кроме того, начнётся работа над развязкой через ж/д пути и подъездную автодорогу в районе Кашарского проезда — это 2,7 км по улице Белгородской сирени. Строительство оценили в 1,86 млрд рублей.