Цены на бензин в Белгородской области уже вторую неделю догоняют московские

По данным на 25 ноября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 60,79 рубля за литр. Регион обгоняет по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 60,63 рубля. В Подмосковье и в Москве средняя цена за бензин достигла 61,38 рубля и 60,81 рубля соответственно.