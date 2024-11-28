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Posted 28 ноября, 16:09

Published 28 ноября, 16:09

Modified 28 ноября, 16:09

Updated 28 ноября, 16:09

Бензин дорожает в Белгородской области

Цены на бензин в Белгородской области уже вторую неделю догоняют московские

28 ноября 2024, 16:09
Фото: 1MI. Бензин дорожает в Белгородской области
Сюжет
Бензин
На этот раз разница в средней стоимости отличается всего двумя копейками. Белгородскую область в свою очередь по цене догоняет Воронежская. Данными о динамике поделился Росстат.

По данным на 25 ноября средняя стоимость бензина в Белгородской области составила 60,79 рубля за литр. Регион обгоняет по стоимости Воронежскую область: там стоимость составила 60,63 рубля. В Подмосковье и в Москве средняя цена за бензин достигла 61,38 рубля и 60,81 рубля соответственно.

В Белгородской области за неделю подорожали все марки бензина. Так, АИ-92 стоит 54,13 рубля (+0,28 ₽ за неделю), АИ-95 — 58,94 рубля (+0,29 ₽), АИ-98 и выше — 81,09 рубля (+0,67 ₽). Цена дизельного топлива повысилась до 64,34 рубля (+0,3 ₽).

В соседней Курской области литр бензина за неделю подорожал на 0,16 ₽ — до 58,47 рубля.

Стоимость бензина в Белгородской области всего на копейку меньше, чем в Москве
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