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Posted 28 ноября, 13:38

Published 28 ноября, 13:38

Modified 28 ноября, 13:40

Updated 28 ноября, 13:40

В Белгороде отозвали иск к бывшим компаниям Зотова по спорной аренде участка

Теперь не ничтожная: у бывших компаний Зотова больше не требуют вернуть землю

28 ноября 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде отозвали иск к бывшим компаниям Зотова по спорной аренде участка

Сюжет
Прокуратура
Арбитражный суд Белгородской области принял заявление прокурора об отзыве иска к компаниям, которые раньше принадлежали Владимиру Зотову. Иск касался требования признать ничтожными сделки по аренде участка в Борисовском районе.

В Арбитражный суд Белгородской области поступило определение о прекращении дела в отношении ООО «Борисовская зерновая компания» и ООО «Грайворонская молочная компания» по иску заместителя прокурора Белгородской области о признании ничтожными сделок аренды земельных участков, находившихся в собственности Белгородской области, от 2008 года и следующих договоров перенайма аренды. Кроме того, прокуратура требовала от БЗК вернуть участок недалеко от посёлка Борисовка площадью более 4634 га министерству имущества.

Суд принял отказ заместителя прокурора от исковых требований и прекратил производство по делу.

Справка:

100% уставного капитала «Борисовской зерновой компании» у группы компаний «Агро-Белогорье», которое с недавних пор полностью принадлежит «Русагро». Владимир Зотов и Лариса Ковалёва потеряли свои доли, а взамен получили около 1 млрд рублей, как оценивают эту сделку некоторые эксперты. А ГМК с лета 2024 года находится в стадии ликвидации. 100% её УК принадлежит ООО «Сады Белогорья» Зотова и Ковалёвой.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Прокуратура#Арбитражный суд#Белгород#Грайворонская молочная компания#Белгородский бизнес
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