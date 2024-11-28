Теперь не ничтожная: у бывших компаний Зотова больше не требуют вернуть землю

В Арбитражный суд Белгородской области поступило определение о прекращении дела в отношении ООО «Борисовская зерновая компания» и ООО «Грайворонская молочная компания» по иску заместителя прокурора Белгородской области о признании ничтожными сделок аренды земельных участков, находившихся в собственности Белгородской области, от 2008 года и следующих договоров перенайма аренды. Кроме того, прокуратура требовала от БЗК вернуть участок недалеко от посёлка Борисовка площадью более 4634 га министерству имущества.