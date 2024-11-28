Теперь не ничтожная: у бывших компаний Зотова больше не требуют вернуть землю

Posted 28 ноября, 13:38
Published 28 ноября, 13:38
Modified 28 ноября, 13:40
Updated 28 ноября, 13:40
В Арбитражный суд Белгородской области поступило определение о прекращении дела в отношении ООО «Борисовская зерновая компания» и ООО «Грайворонская молочная компания» по иску заместителя прокурора Белгородской области о признании ничтожными сделок аренды земельных участков, находившихся в собственности Белгородской области, от 2008 года и следующих договоров перенайма аренды. Кроме того, прокуратура требовала от БЗК вернуть участок недалеко от посёлка Борисовка площадью более 4634 га министерству имущества.
Суд принял отказ заместителя прокурора от исковых требований и прекратил производство по делу.
Справка:
100% уставного капитала «Борисовской зерновой компании» у группы компаний «Агро-Белогорье», которое с недавних пор полностью принадлежит «Русагро». Владимир Зотов и Лариса Ковалёва потеряли свои доли, а взамен получили около 1 млрд рублей, как оценивают эту сделку некоторые эксперты. А ГМК с лета 2024 года находится в стадии ликвидации. 100% её УК принадлежит ООО «Сады Белогорья» Зотова и Ковалёвой.