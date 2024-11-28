Телеканал «Пятница!» опубликовал фото белгородки — участницы нового шоу

Девушка на протяжении 17 лет работает на Оскольском электрометаллургическом заводе. В настоящее время она занимает должность старшего диспетчера, а в свободное от основной работы время подрабатывает фитнес-тренером. Она также является двукратной чемпионкой региона в категории «Фитнес-бикини».