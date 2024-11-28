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Posted 28 ноября, 11:13

Published 28 ноября, 11:13

Modified 28 ноября, 11:15

Updated 28 ноября, 11:15

Евгения Макарова на шоу

Телеканал «Пятница!» опубликовал фото белгородки — участницы нового шоу

28 ноября 2024, 11:13
Фото: «Работяги». Евгения Макарова на шоу

Белгородка станет участницей шоу «Работяги» на «Пятнице!»

Сюжет
Новости Белгорода
Девушка живёт в Старом Осколе и работает на электрометаллургическом заводе, а в свободное время она занимается тренерством по фитнес-бикини. Евгения решила проверить свои силы в новом реалити-шоу «Работяги», которое выйдет на «Пятнице!» уже 2 декабря.

Уже в понедельник, 2 декабря, на телеканале «Пятница!» покажут новое экстремальное реалити-шоу, в котором примет участие 39-летняя жительница Старого Оскола Евгения Макарова.

Девушка на протяжении 17 лет работает на Оскольском электрометаллургическом заводе. В настоящее время она занимает должность старшего диспетчера, а в свободное от основной работы время подрабатывает фитнес-тренером. Она также является двукратной чемпионкой региона в категории «Фитнес-бикини».

В рамках шоу белгородка сразится за 10 миллионов рублей с другими участниками. Победитель также получит кубок «Народного чемпиона».

Евгения Макарова на шоуЕвгения Макарова на шоу
Евгения Макарова на шоуЕвгения Макарова на шоу
Евгения Макарова на шоуЕвгения Макарова на шоу
Евгения Макарова на шоу. Фото: «Работяги»
Белгородская чемпионка по фитнес-бикини поборется за 10 млн на телеканале «Пятница!»
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