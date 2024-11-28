Телеканал «Пятница!» опубликовал фото белгородки — участницы нового шоу

Posted 28 ноября, 11:13
Published 28 ноября, 11:13
Modified 28 ноября, 11:15
Updated 28 ноября, 11:15
Уже в понедельник, 2 декабря, на телеканале «Пятница!» покажут новое экстремальное реалити-шоу, в котором примет участие 39-летняя жительница Старого Оскола Евгения Макарова.
Девушка на протяжении 17 лет работает на Оскольском электрометаллургическом заводе. В настоящее время она занимает должность старшего диспетчера, а в свободное от основной работы время подрабатывает фитнес-тренером. Она также является двукратной чемпионкой региона в категории «Фитнес-бикини».
В рамках шоу белгородка сразится за 10 миллионов рублей с другими участниками. Победитель также получит кубок «Народного чемпиона».