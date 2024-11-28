Сухие и ломкие волосы зимой? Эти 4 витамина изменят всё

Если питание не может полностью покрыть потребности организма в витаминах, стоит рассмотреть добавки. Витаминные комплексы для волос содержат не только витамины A, E, C и D, но и минералы (цинк, железо, магний), а также полезные добавки, такие как омега-3 жирные кислоты, кератин и коллаген. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом приема добавок, чтобы подобрать оптимальную дозу.