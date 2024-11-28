Россиян предупреждают о повышении цен на бытовую технику

Posted 28 ноября, 10:52
Published 28 ноября, 10:52
Modified 28 ноября, 10:52
Updated 28 ноября, 10:52
Некоторые производители бытовой техники, включая российских, предупредили о повышении цен на собственные товары. Так, бренды Tefal, Rowenta, Krups и другие планируют с 1 января 2025 года повысить цены примерно на 10%. Связано такое решение с подорожанием комплектующих и логистики, а также увеличением стоимости оборотного капитала.
Уже через пару дней, 2 декабря, подорожают и товары турецких брендов Beko, Indesit, Grundig и других.
При этом чрезмерно резкого увеличения не будет — стоимость будут повышать в два этапа — в декабре и в январе. Однако из-за ослабления рубля стоимость может увеличиться более чем на 20%.
Напомним, что о росте цен на ноутбуки и другую электронику заявляли в октябре.
Курс доллара на сегодняшний день составляет 108 рублей, евро — 113 рублей.