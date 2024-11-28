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Posted 28 ноября, 10:52

Published 28 ноября, 10:52

Modified 28 ноября, 10:52

Updated 28 ноября, 10:52

В России вновь подорожает бытовая техника

Россиян предупреждают о повышении цен на бытовую технику

28 ноября 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney. В России вновь подорожает бытовая техника
Повышение стоимости коснётся товаров не только иностранного производства, но и отечественного. Связано это с ослаблением рубля и с подорожанием комплектующих, пишет «Коммерсант».

Некоторые производители бытовой техники, включая российских, предупредили о повышении цен на собственные товары. Так, бренды Tefal, Rowenta, Krups и другие планируют с 1 января 2025 года повысить цены примерно на 10%. Связано такое решение с подорожанием комплектующих и логистики, а также увеличением стоимости оборотного капитала.

Уже через пару дней, 2 декабря, подорожают и товары турецких брендов Beko, Indesit, Grundig и других.

При этом чрезмерно резкого увеличения не будет — стоимость будут повышать в два этапа — в декабре и в январе. Однако из-за ослабления рубля стоимость может увеличиться более чем на 20%.

Напомним, что о росте цен на ноутбуки и другую электронику заявляли в октябре.

Курс доллара на сегодняшний день составляет 108 рублей, евро — 113 рублей.

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#Александра Склярова#Экономика#Бытовая техника#Цены#Россия#Подорожание
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