Пока министры испытывают на себе глюкометры, из белгородской облдумы уходят депутаты

Posted 28 ноября, 15:30
Published 28 ноября, 15:30
Modified 28 ноября, 15:30
Updated 28 ноября, 15:30
27 ноября депутат Белгородской областной думы Владимир Зотов поделился в социальных сетях фотографией с гендиректором ГК «Русагро» Тимуром Липатовым и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» Дмитрием Лабурцевым.
Зотов подчеркнул, что перемены идут на пользу, поэтому поблагодарил коллектив «Агро-Белогорья» за все 17 лет работы, добавив, что компания в надёжных руках нового владельца.
Споры между компаниями длились почти год, но в ноябре 2024 года стало известно о возможном мировом соглашении. 13 ноября «Русагро» официально стало единственным владельцем «Агро-Белогорья». В тот же день представили нового гендиректора компании.
Сумму сделки не раскрыли, но предполагается, что она могла составить около 1 миллиарда рублей. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что предложение об объединении исходило от самого Зотова. Он также надеется, что «Русагро» перенесёт часть своих активов в область.
31 октября депутат белгородской облдумы Сергей Попов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Его решение поддержали коллеги.
Белгородец представлял Валуйский одномандатный округ № 10, являлся членом комитета по экономике. Помимо этого, Попов работает заместителем генерального директора по экономическому развитию в компании «РостОйлТрейд».
Ранее свои депутатские полномочия сложил и Александр Мамонов.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил 27 ноября о том, что установил себе две системы непрерывного мониторинга глюкозы — от китайского и британского производителя — и поделился первыми впечатлениями.
По его словам, процесс установки обеих систем был безболезненным, но с устройством Libre появились проблемы: первое устройство вышло из строя, но после переустановки второе заработало нормально. С системой СТ14 трудностей не возникло, но калибровка заняла около двух минут.
По словам Иконникова, показатели обеих систем отличались всего на одну промилле, что совсем не критично. Он планирует протестировать их в бассейне и во время игры в волейбол.
Систему СТ14 также решил установить министр культуры региона Константин Курганский. Он тоже будет делиться своим опытом в соцсетях.
Ранее белгородцы выразили недовольство по поводу закупки новых китайских датчиков, утверждая, что они неточно измеряют уровень глюкозы. В ответ минздрав организовал встречу с родителями детей-диабетиков для обсуждения работы новых устройств.