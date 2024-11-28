Пока министры испытывают на себе глюкометры, из белгородской облдумы уходят депутаты

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Что Зотов говорит о ситуации с «Агро-Белогорьем»? Ещё один депутат прекратил свои полномочия Министры опробуют на себе новые глюкометры

Сегодня, 28 ноября, белгородцы узнали об уходе из облдумы ещё одного депутата. В то же время два региональных министра решили протестировать на себе новые глюкометры, а Владимир Зотов впервые высказался о ситуации с «Агро-Белогорьем» и «Русагро».