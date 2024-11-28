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Posted 28 ноября, 15:30

Published 28 ноября, 15:30

Modified 28 ноября, 15:30

Updated 28 ноября, 15:30

Из Белгородской областной думы ушёл ещё один депутат

Пока министры испытывают на себе глюкометры, из белгородской облдумы уходят депутаты

28 ноября 2024, 15:30
Фото: 1MI. Из Белгородской областной думы ушёл ещё один депутат
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Новости Белгорода
Сегодня, 28 ноября, белгородцы узнали об уходе из облдумы ещё одного депутата. В то же время два региональных министра решили протестировать на себе новые глюкометры, а Владимир Зотов впервые высказался о ситуации с «Агро-Белогорьем» и «Русагро».

Что Зотов говорит о ситуации с «Агро-Белогорьем»?

27 ноября депутат Белгородской областной думы Владимир Зотов поделился в социальных сетях фотографией с гендиректором ГК «Русагро» Тимуром Липатовым и новым гендиректором ГК «Агро-Белогорье» Дмитрием Лабурцевым.

Зотов подчеркнул, что перемены идут на пользу, поэтому поблагодарил коллектив «Агро-Белогорья» за все 17 лет работы, добавив, что компания в надёжных руках нового владельца.

Споры между компаниями длились почти год, но в ноябре 2024 года стало известно о возможном мировом соглашении. 13 ноября «Русагро» официально стало единственным владельцем «Агро-Белогорья». В тот же день представили нового гендиректора компании.

Сумму сделки не раскрыли, но предполагается, что она могла составить около 1 миллиарда рублей. Губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что предложение об объединении исходило от самого Зотова. Он также надеется, что «Русагро» перенесёт часть своих активов в область.

Зотов впервые дал комментарий по ситуации с «Агро-Белогорьем» и «Русагро»
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Ещё один депутат прекратил свои полномочия

31 октября депутат белгородской облдумы Сергей Попов подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Его решение поддержали коллеги.

Белгородец представлял Валуйский одномандатный округ № 10, являлся членом комитета по экономике. Помимо этого, Попов работает заместителем генерального директора по экономическому развитию в компании «РостОйлТрейд».

Ранее свои депутатские полномочия сложил и Александр Мамонов.

Ещё минус один: депутат Белгородской облдумы прекратил свои полномочия
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Министры опробуют на себе новые глюкометры

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил 27 ноября о том, что установил себе две системы непрерывного мониторинга глюкозы — от китайского и британского производителя — и поделился первыми впечатлениями.

По его словам, процесс установки обеих систем был безболезненным, но с устройством Libre появились проблемы: первое устройство вышло из строя, но после переустановки второе заработало нормально. С системой СТ14 трудностей не возникло, но калибровка заняла около двух минут.

По словам Иконникова, показатели обеих систем отличались всего на одну промилле, что совсем не критично. Он планирует протестировать их в бассейне и во время игры в волейбол.

Систему СТ14 также решил установить министр культуры региона Константин Курганский. Он тоже будет делиться своим опытом в соцсетях.

Ранее белгородцы выразили недовольство по поводу закупки новых китайских датчиков, утверждая, что они неточно измеряют уровень глюкозы. В ответ минздрав организовал встречу с родителями детей-диабетиков для обсуждения работы новых устройств.

Не только Иконников: ещё один белгородский министр вызвался протестировать глюкометр
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