«Норникель» лидирует в горнодобывающем секторе по социальной ответственности

Posted 28 ноября, 18:15
Published 28 ноября, 18:15
Modified 28 ноября, 18:15
Updated 28 ноября, 18:15
Согласно информации исследования, ГМК «Норникель» в 2023 году лидировала в мире по объемам инвестиций в социальную сферу, перечислив на поддержку местных сообществ, волонтерских инициатив и благотворительности 513 миллионов долларов. Это в 10 раз превосходит средний показатель по отрасли, составляющий 51 миллион долларов.
Кроме того, компания представила рекордные показатели социальных отчислений в расчете на тонну добытой руды. По расчетам в «медном эквиваленте», на каждую тонну приходилось 344 доллара, что существенно превзошло показатели ближайшего конкурента — африканской Northam Platinum, перечислявшей 130 долларов с тонны. Об этом пишет «КП».
В 2023 году в целом социальные расходы горнодобывающего сектора снизились до 2,55 миллиарда долларов (в 2022 году было 3,49 миллиарда долларов). Однако на фоне общего снижения доля «Норникеля» осталась на прежнем уровне, что стало подтверждением приверженности компании социальной ответственности даже в обстановке экономического кризиса.
Напомним, «Норникель» — российская горно-металлургическая компания, которая специализируется на добыче и переработке никеля, палладия, меди и прочих металлов. Она представляет собой крупнейшее предприятие в своей отрасли в мире. Штаб-квартира находится в Москве.
Компания и ее глава Владимир Потанин принимают активное участие в социально-экономическом развитии регионов присутствия, оказывают поддержку инфраструктурным проектам и обеспечивают реализацию масштабных экологических программ.
Таким образом, можно говорить о том, что Россия в условиях санкций и непростой ситуации в экономике продолжает сохранять лидерство по уровню социальной ответственности бизнеса.