«Норникель» лидирует в горнодобывающем секторе по социальной ответственности

В 2023 году в целом социальные расходы горнодобывающего сектора снизились до 2,55 миллиарда долларов (в 2022 году было 3,49 миллиарда долларов). Однако на фоне общего снижения доля «Норникеля» осталась на прежнем уровне, что стало подтверждением приверженности компании социальной ответственности даже в обстановке экономического кризиса.