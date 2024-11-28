Не только в Белгороде зрителям трудно достать билеты в театр

Posted 28 ноября, 17:02
Published 28 ноября, 17:02
Modified 28 ноября, 17:02
Updated 28 ноября, 17:02
В социальных сетях жители Орла жаловались, что билеты раскупают в течение десяти минут после начала продаж, хотя они следят за ними круглосуточно. Практически невозможно в декабре попасть в Орловский драматический театр имени И. С. Тургенева. Есть мало билетов только на некоторые спектакли.
Билеты на спектакли «Русского стиля» закончились до конца февраля. Но особенно сложная ситуация в «Свободном пространстве». Жители Орла уже больше года не могут попасть туда на самый популярный в театральной среде города спектакль-мюзикл «Яга».
Из-за высокого спроса зрители попросили увеличить количество представлений, но пока ни один театр не готов к этому. От отчаяния желающие посетить театр орловчане готовы обратиться в прокуратуру.
Ситуация с билетами в театр имени М. С. Щепкина в Белгороде тоже сложная. Их всегда тяжело купить, а если и получается, то только у перекупщиков за «конский» ценник, жаловались ранее белгородцы. Правда, в этом году случаев спекуляции не фиксировали.
Если вы вдруг не успели приобрести билет на постановку для взрослых, но у вас есть дети, то можете посетить новогодние постановки с ними. Когда и где они пройдут — читайте в нашем материале.