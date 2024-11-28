Не только в Белгороде зрителям трудно достать билеты в театр

Ситуация с билетами в театр имени М. С. Щепкина в Белгороде тоже сложная. Их всегда тяжело купить, а если и получается, то только у перекупщиков за «конский» ценник, жаловались ранее белгородцы. Правда, в этом году случаев спекуляции не фиксировали.