bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 17:02

Published 28 ноября, 17:02

Modified 28 ноября, 17:02

Updated 28 ноября, 17:02

В театр трудно попасть не только белгородцам, но и жителям Орла

Не только в Белгороде зрителям трудно достать билеты в театр

28 ноября 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney. В театр трудно попасть не только белгородцам, но и жителям Орла

Жители Орла пожаловались на небольшое количество билетов в городские театры

Сюжет
Прокуратура
Разгневанные жители намерены обратиться в прокуратуру из-за невозможности приобрести билеты на представления местных театров. Их раскупают за минуты. Что говорит руководство театров, рассказывает «Орелtimes».

В социальных сетях жители Орла жаловались, что билеты раскупают в течение десяти минут после начала продаж, хотя они следят за ними круглосуточно. Практически невозможно в декабре попасть в Орловский драматический театр имени И. С. Тургенева. Есть мало билетов только на некоторые спектакли.

Билеты на спектакли «Русского стиля» закончились до конца февраля. Но особенно сложная ситуация в «Свободном пространстве». Жители Орла уже больше года не могут попасть туда на самый популярный в театральной среде города спектакль-мюзикл «Яга».

Из-за высокого спроса зрители попросили увеличить количество представлений, но пока ни один театр не готов к этому. От отчаяния желающие посетить театр орловчане готовы обратиться в прокуратуру.

Ситуация с билетами в театр имени М. С. Щепкина в Белгороде тоже сложная. Их всегда тяжело купить, а если и получается, то только у перекупщиков за «конский» ценник, жаловались ранее белгородцы. Правда, в этом году случаев спекуляции не фиксировали.

Если вы вдруг не успели приобрести билет на постановку для взрослых, но у вас есть дети, то можете посетить новогодние постановки с ними. Когда и где они пройдут — читайте в нашем материале.

Если нет 100 тысяч на билет: белгородцы смогут посмотреть «Щелкунчика». Когда и где?
Узнать подробнее
Читайте также:
Спекулируют ли билетами в театры Белгородской области?Спектакль уличного театра кукол из Бразилии покажут белгородцам, но есть нюансБелгородцы могут на льготных условиях ходить в музеи и театры: кому положена скидка?
#Валерия Колесникова#Общество#Культура#Прокуратура#Театр#Спектакли#Билеты#Черноземье#Орел#Белгород#Орёл
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика