Не только в Белгороде: поездки в автобусах подорожают в ещё одном городе Черноземья

Разговоры о повышении тарифа в Белгороде вели не раз в этом году. При этом изначально заявлялось, что фактически поездка должна стоить 58 рублей. Кроме того, акцент чиновники делали на том, что в Белгороде стоимость проезда ниже, чем в других столицах ЦФО.