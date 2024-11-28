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Posted 28 ноября, 09:25

Published 28 ноября, 09:25

Modified 28 ноября, 09:27

Updated 28 ноября, 09:27

Поездка при оплате картой всё равно обойдётся дешевле

Не только в Белгороде: поездки в автобусах подорожают в ещё одном городе Черноземья

28 ноября 2024, 09:25
Фото: 1MI. Поездка при оплате картой всё равно обойдётся дешевле

Депутаты проголосовали за повышение стоимости проезда в Орле

Сюжет
Черноземье
В Орле при оплате картой поездка обойдётся в 29 рублей, при наличном расчёте — 32 рубля. Изменения будут актуальны уже в следующем году, пишет «Орелtimes». В Белгороде в 2025-м тоже будет другая стоимость проезда.

В Орле подорожает проезд в общественном транспорте. С 2025 года пассажирам нужно будет заплатить 29 рублей при оплате картой или 32 рубля при наличном расчёте. За повышение тарифа накануне проголосовали местные депутаты, пишет издание.

Проезд в общественном транспорте в следующем году подорожает и в Белгороде. Стоимость одной поездки в автобусе вырастет на пять рублей. Таким образом, при безналичной оплате цена составит 25 рублей, а при оплате наличными — 30 рублей.

Разговоры о повышении тарифа в Белгороде вели не раз в этом году. При этом изначально заявлялось, что фактически поездка должна стоить 58 рублей. Кроме того, акцент чиновники делали на том, что в Белгороде стоимость проезда ниже, чем в других столицах ЦФО.

Увеличить стоимость одной поездки в общественном транспорте предлагалось и в Курске — до 35 рублей при оплате картой и до 40 рублей при оплате наличными.

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#Общество#Курск#Черноземье#Подорожание#Проезд#Белгород#Орёл
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