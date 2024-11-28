Не только в Белгороде: поездки в автобусах подорожают в ещё одном городе Черноземья

Posted 28 ноября, 09:25
Published 28 ноября, 09:25
Modified 28 ноября, 09:27
Updated 28 ноября, 09:27
В Орле подорожает проезд в общественном транспорте. С 2025 года пассажирам нужно будет заплатить 29 рублей при оплате картой или 32 рубля при наличном расчёте. За повышение тарифа накануне проголосовали местные депутаты, пишет издание.
Проезд в общественном транспорте в следующем году подорожает и в Белгороде. Стоимость одной поездки в автобусе вырастет на пять рублей. Таким образом, при безналичной оплате цена составит 25 рублей, а при оплате наличными — 30 рублей.
Разговоры о повышении тарифа в Белгороде вели не раз в этом году. При этом изначально заявлялось, что фактически поездка должна стоить 58 рублей. Кроме того, акцент чиновники делали на том, что в Белгороде стоимость проезда ниже, чем в других столицах ЦФО.
Увеличить стоимость одной поездки в общественном транспорте предлагалось и в Курске — до 35 рублей при оплате картой и до 40 рублей при оплате наличными.