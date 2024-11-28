Не только Иконников: ещё один белгородский министр вызвался протестировать глюкометр

По его словам, установка обеих систем оказалась безболезненной. Однако у системы Libre обнаружился изъян: первое устройство после установки сразу вышло из строя, однако затем его переустановили, и новое устройство начало работать нормально. У системы СТ14 отметилась только незначительная по времени калибровка — потребовалось около двух минут.