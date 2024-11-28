Не только Иконников: ещё один белгородский министр вызвался протестировать глюкометр

Posted 28 ноября, 08:02
Published 28 ноября, 08:02
Modified 28 ноября, 08:02
Updated 28 ноября, 08:02
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников вчера, 27 ноября, сообщил, что установил себе две системы непрерывного мониторинга глюкозы — китайского и британского производства. Позже он отчитался о своих первых впечатлениях.
По его словам, установка обеих систем оказалась безболезненной. Однако у системы Libre обнаружился изъян: первое устройство после установки сразу вышло из строя, однако затем его переустановили, и новое устройство начало работать нормально. У системы СТ14 отметилась только незначительная по времени калибровка — потребовалось около двух минут.
При этом показатели двух систем, отметил Иконников, различались всего в одну промилле, что не является критичным. Испытать обе системы чиновник хочет в бассейне и во время игры в волейбол.
«Установить себе систему непрерывного мониторинга глюкозы СТ14 решил министр культуры Белгородской области Константин Курганский — он живёт с сахарным диабетом 1 типа с 14 лет, в данный момент использует систему Libre, но когда узнал о переживаниях мам, установил систему СТ14 себе. О своих впечатлениях будет тоже делиться в своих соцсетях», — отметил Иконников.
В заключение отчёта глава минздрава опубликовал скриншоты своих показаний с двух систем: на первой картинке — данные мониторинга СТ, на второй — Libre.
Ранее белгородцев не устроило решение минздрава о закупке новых — китайских — датчиков глюкозы. По их словам, эти аппараты неверно проводят измерение, но отказаться от них в пользу старых датчиков у жителей возможности нет.
Тогда минздрав решил организовать встречу с родителями детей-диабетиков, чтобы ответить на их вопросы и рассказать о работе новых датчиков. Подробнее о прошедшей встрече редакция Бел.Ру писала в этом материале.