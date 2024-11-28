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Posted 28 ноября, 08:02

Published 28 ноября, 08:02

Modified 28 ноября, 08:02

Updated 28 ноября, 08:02

Глава минздрава с датчиком

Не только Иконников: ещё один белгородский министр вызвался протестировать глюкометр

28 ноября 2024, 08:02
Фото: страница Андрея Иконникова. Глава минздрава с датчиком

Глава белгородского минздрава Иконников сравнил две системы мониторинга глюкозы

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Новости Белгорода
Андрей Иконников установил две системы мониторинга глюкозы — китайскую и британскую версии. О своих первоначальных впечатлениях он рассказал на странице в соцсети.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников вчера, 27 ноября, сообщил, что установил себе две системы непрерывного мониторинга глюкозы — китайского и британского производства. Позже он отчитался о своих первых впечатлениях.

По его словам, установка обеих систем оказалась безболезненной. Однако у системы Libre обнаружился изъян: первое устройство после установки сразу вышло из строя, однако затем его переустановили, и новое устройство начало работать нормально. У системы СТ14 отметилась только незначительная по времени калибровка — потребовалось около двух минут.

При этом показатели двух систем, отметил Иконников, различались всего в одну промилле, что не является критичным. Испытать обе системы чиновник хочет в бассейне и во время игры в волейбол.

«Установить себе систему непрерывного мониторинга глюкозы СТ14 решил министр культуры Белгородской области Константин Курганский — он живёт с сахарным диабетом 1 типа с 14 лет, в данный момент использует систему Libre, но когда узнал о переживаниях мам, установил систему СТ14 себе. О своих впечатлениях будет тоже делиться в своих соцсетях», — отметил Иконников.

В заключение отчёта глава минздрава опубликовал скриншоты своих показаний с двух систем: на первой картинке — данные мониторинга СТ, на второй — Libre.

Показатели системПоказатели систем
Показатели системы СТПоказатели системы СТ
Показатели системы LibreПоказатели системы Libre
Показатели систем. Фото: страница Андрея Иконникова

Ранее белгородцев не устроило решение минздрава о закупке новых — китайских — датчиков глюкозы. По их словам, эти аппараты неверно проводят измерение, но отказаться от них в пользу старых датчиков у жителей возможности нет.

Тогда минздрав решил организовать встречу с родителями детей-диабетиков, чтобы ответить на их вопросы и рассказать о работе новых датчиков. Подробнее о прошедшей встрече редакция Бел.Ру писала в этом материале.

Пока не договорились: как с родителями обсуждали датчики для детей-диабетчиков
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