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Posted 28 ноября, 14:28

Published 28 ноября, 14:28

Modified 28 ноября, 14:30

Updated 28 ноября, 14:30

На лечение белгородцев в других регионах выделили 493 млн рублей

На лечение белгородцев в других регионах выделили 493 млн рублей

28 ноября 2024, 14:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Бюджет
Об этом сообщила директор территориального фонда ОМС Ирина Ханина. Она отметила, что регион получил средства от федерального фонда ОМС.

Во время заседания облдумы Ханина представила проект закона, который касается внесения изменений в региональный закон о бюджете территориального фонда ОМС на 2024 год и плановый период.

По её словам, проект разработали из-за увеличения доходной и расходной частей бюджета территориального фонда за счёт межбюджетных трансфертов.

Так, на основании распоряжения правительства РФ из бюджета федерального фонда ОМС предоставлен трансферт в бюджет территориального фонда ОМС Белгородской области. Средства в размере 493,5 млн рублей пойдут на финансовое обеспечение медпомощи, которую оказывают белгородцам за пределами региона в текущем году.

Напомним, ранее стало известно, что из-за сложившейся ситуации наблюдается увеличение расходов территориального фонда на оплату медицинской помощи в других субъектах Российской Федерации.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Бюджет#Правительство РФ#Законодательство#Медпомощь#Белгород#Территориальный фонд омс#Федеральный фонд ОМС
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