На лечение белгородцев в других регионах выделили 493 млн рублей

Так, на основании распоряжения правительства РФ из бюджета федерального фонда ОМС предоставлен трансферт в бюджет территориального фонда ОМС Белгородской области. Средства в размере 493,5 млн рублей пойдут на финансовое обеспечение медпомощи, которую оказывают белгородцам за пределами региона в текущем году.