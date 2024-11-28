На лечение белгородцев в других регионах выделили 493 млн рублей

Posted 28 ноября, 14:28
Published 28 ноября, 14:28
Modified 28 ноября, 14:30
Updated 28 ноября, 14:30
Во время заседания облдумы Ханина представила проект закона, который касается внесения изменений в региональный закон о бюджете территориального фонда ОМС на 2024 год и плановый период.
По её словам, проект разработали из-за увеличения доходной и расходной частей бюджета территориального фонда за счёт межбюджетных трансфертов.
Так, на основании распоряжения правительства РФ из бюджета федерального фонда ОМС предоставлен трансферт в бюджет территориального фонда ОМС Белгородской области. Средства в размере 493,5 млн рублей пойдут на финансовое обеспечение медпомощи, которую оказывают белгородцам за пределами региона в текущем году.
Напомним, ранее стало известно, что из-за сложившейся ситуации наблюдается увеличение расходов территориального фонда на оплату медицинской помощи в других субъектах Российской Федерации.