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Posted 28 ноября, 14:32

Published 28 ноября, 14:32

Modified 28 ноября, 14:34

Updated 28 ноября, 14:34

Министр объяснила рост госдолга Белгородской области

Министр объяснила рост госдолга Белгородской области

28 ноября 2024, 14:32
Фото: 1MI.
Врио министра финансов и бюджетной политики региона Наталья Шаролапова представила проект закона, который касается областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Она также объяснила, с чем связан рост госдолга.

Согласно документу, верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2026 года прогнозно составит 39,2 млрд рублей. На 1 января 2027 года — 40,3 млрд рублей.

Депутаты облдумы поинтересовались, с чем связано увеличение суммы.

Шаролапова отметила, что в структуре госдолга, в том числе, находятся бюджетные кредиты. Это один из инструментов оказания финансовой помощи регионам из федерального бюджета. Они отражаются в источниках финансирования дефицита.

Кроме этого, расчётный дефицит бюджета покрывается, в основном, такими источниками как кредиты. Рост предельного дефицита бюджета влияет на объём государственного долга.

Чиновница добавила, что в текущем году Белгородская область не привлекала коммерческие кредиты несмотря на то, что открыты возобновляемые кредитные линии. А параметры бюджета соответствуют бюджетному законодательству.

Депутаты облдумы приняли проект закона в первом чтении.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Госдолг#Белгород#Параметры
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