Министр объяснила рост госдолга Белгородской области

Posted 28 ноября, 14:32
Published 28 ноября, 14:32
Modified 28 ноября, 14:34
Updated 28 ноября, 14:34
Согласно документу, верхний предел государственного внутреннего долга Белгородской области на 1 января 2026 года прогнозно составит 39,2 млрд рублей. На 1 января 2027 года — 40,3 млрд рублей.
Депутаты облдумы поинтересовались, с чем связано увеличение суммы.
Шаролапова отметила, что в структуре госдолга, в том числе, находятся бюджетные кредиты. Это один из инструментов оказания финансовой помощи регионам из федерального бюджета. Они отражаются в источниках финансирования дефицита.
Кроме этого, расчётный дефицит бюджета покрывается, в основном, такими источниками как кредиты. Рост предельного дефицита бюджета влияет на объём государственного долга.
Чиновница добавила, что в текущем году Белгородская область не привлекала коммерческие кредиты несмотря на то, что открыты возобновляемые кредитные линии. А параметры бюджета соответствуют бюджетному законодательству.
Депутаты облдумы приняли проект закона в первом чтении.