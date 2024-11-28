LIFE doc снял документальный фильм о развитии российско-египетских отношений

Египет известен своими пирамидами и сфинксом. Для России эта страна еще и важный партнер. Сотрудничество между государствами охватывает различные области, включая туризм и образование. По мнению вице-президента Российского экспортного центра Алексея Солодова, Египет может стать ключевым хабом для входа на другие рынки Африки.