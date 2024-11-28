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Posted 28 ноября, 12:18

Published 28 ноября, 12:18

Modified 28 ноября, 12:19

Updated 28 ноября, 12:19

LIFE doc снял документальный фильм о развитии российско-египетских отношений

LIFE doc снял документальный фильм о развитии российско-египетских отношений

28 ноября 2024, 12:18
Фото: News Media Holding.
Редакция LIFE doc представила новый документальный проект, посвященный укреплению дружбы России и Египта. В фильме рассказывается о различных аспектах исторических, культурных, экономических и личных связей между этими странами на протяжении разных исторических периодов.

Проект освещает также совместные инициативы России и Египта в области истории, политики и формирования многополярного мира. Этот выпуск является частью цикла «Новый мир».

Египет известен своими пирамидами и сфинксом. Для России эта страна еще и важный партнер. Сотрудничество между государствами охватывает различные области, включая туризм и образование. По мнению вице-президента Российского экспортного центра Алексея Солодова, Египет может стать ключевым хабом для входа на другие рынки Африки.

В настоящее время на египетском рынке представлена российская продукция химической отрасли, машиностроения и металлургии. Алексей Солодов отмечает, что российские товары, продвигаемые Российским экспортным центром, отличаются высоким качеством и хорошим вкусом.

В свою очередь, из Египта на российский рынок поставляются фрукты, специи и ковры, изготовленные вручную. Российский экспортный центр выразил уверенность, что к 2030 году общий объем сделок в сфере внешней торговли достигнет 1 миллиарда долларов.

Сотрудничество между Россией и Египтом продолжает активно развиваться в сфере туризма. В 2023 году более 1,5 миллиона отдыхающих из России посетили эту страну.

Укреплению дружественных отношений между двумя странами способствует культурный обмен. В фильме рассказывается, что в Каире был установлен памятник Пушкину, а в Александрии планируется установить статую Петра I. В России же университеты и общественные пространства украшают памятники египетским деятелям.

В новом выпуске представлены основные области сотрудничества между Российской Федерацией и Египтом: от совместного строительства промзоны в Суэцком канале до образовательных программ для студентов из Египта в российских учебных заведениях. Например, Правительство России предоставило квоты на обучение 318 студентов из Египта на 2024/2025 учебный год.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, выступая на саммите БРИКС, подчеркнул важность укрепления связей с Россией.

«Мы поддерживаем расширение БРИКС, которая становится платформой для того, чтобы противостоять негативному влиянию ситуации на международной арене», — пояснил президента Египта.

В фильме «Египет. Родина фараонов» из цикла «Новый мир» более подробно рассказывается о дружеских отношениях двух государств.

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