Гусев: Нынешняя ключевая ставка не рассматривается на долгосрочный период

Posted 28 ноября, 12:48
Published 28 ноября, 12:48
Modified 28 ноября, 12:50
Updated 28 ноября, 12:50
По словам Гусева, по строительству объём выполненных работ в Белгородской области по итогам 2024 года оценивается в 207,8 млрд рублей, или на уровне 110,5%.
Некоторым депутатам в части развития строительных направлений прогноз показался довольно оптимистическим, поэтому они поинтересовались, учтены ли в документе высокие кредитные ставки.
Гусев отметил, что комплексный вопрос высоких процентных ставок влияет не только на строительство.
Мы ориентируемся на те направления и решения, которые принимаются на федеральном уровне. Такая высокая ключевая ставка не рассматривается сегодня как ключевая ставка на долгосрочный период. Правительство также реагирует ответными мерами, чтобы минимизировать те последствия, которые могут быть. Идёт речь об инвестировании не только строительства, но и бизнеса в целом.
Максим Гусев
Гусев добавил, что есть уже ряд решений, которые на сегодня принимаются. К примеру, больше внимания уделяется применению специальных льготных программ, поддерживающих конкретные отрасли. Идёт серьёзное расширение по производительности труда, развиваются проекты, которые относятся к технологическому лидерству. Продолжают существовать как региональные, так и федеральные меры поддержки в целом.