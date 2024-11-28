Гусев: Нынешняя ключевая ставка не рассматривается на долгосрочный период

Гусев добавил, что есть уже ряд решений, которые на сегодня принимаются. К примеру, больше внимания уделяется применению специальных льготных программ, поддерживающих конкретные отрасли. Идёт серьёзное расширение по производительности труда, развиваются проекты, которые относятся к технологическому лидерству. Продолжают существовать как региональные, так и федеральные меры поддержки в целом.