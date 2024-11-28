«Госуслуги» или другой вариант? Как белгородским школьникам проходить алгоритмику

Posted 28 ноября, 06:36
Published 28 ноября, 06:36
Modified 28 ноября, 06:38
Updated 28 ноября, 06:38
По информации региональных властей, в соответствии с федеральным законом и постановлением правительства РФ доступ в государственную информационную систему Белгородской области «Образование» (ГИС «Образование») происходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — «Госуслуги».
Доступ к курсам по основам логики, алгоритмики и программирования происходит при помощи интеграции платформы с ГИС «Образование» и может происходит в том числе через «Госуслуги».
В правительстве добавили, что для предоставления доступа к платформе «Алгоритмика» альтернативным способом родителю или законному представителю школьника нужно обратиться в школу с заявлением с указанием причины.
В настоящее время для прохождения курсов на платформе «Алгоритмика» авторизацию через «Госуслуги» прошли 124 033 учащихся из 148 752. Количество неавторизованных пользователей — 24 719 детей.
Напомним, ранее белгородцы жаловались, что для регистрации в электронном дневнике необходимо пройти авторизацию через «Госуслуги». По их словам, портал запрашивает слишком много персональных данных родителей, отказаться от заполнения которых нельзя.