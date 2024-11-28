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Posted 28 ноября, 06:36

Published 28 ноября, 06:36

Modified 28 ноября, 06:38

Updated 28 ноября, 06:38

Более 20 тысяч белгородских детей ещё не зарегистрированы на «Алгоритмике»

«Госуслуги» или другой вариант? Как белгородским школьникам проходить алгоритмику

28 ноября 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney.

Более 20 тысяч белгородских детей ещё не зарегистрированы на «Алгоритмике»

Сюжет
Школьники
В текущем году для прохождения курса «Алгоритмика» школьникам Белгородской области нужно зарегистрироваться через «Госуслуги». У некоторых родителей это вызвало возмущение. Можно ли обойтись без регистрации, выяснили журналисты Бел.Ру.

По информации региональных властей, в соответствии с федеральным законом и постановлением правительства РФ доступ в государственную информационную систему Белгородской области «Образование» (ГИС «Образование») происходит через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) — «Госуслуги».

Доступ к курсам по основам логики, алгоритмики и программирования происходит при помощи интеграции платформы с ГИС «Образование» и может происходит в том числе через «Госуслуги».

В правительстве добавили, что для предоставления доступа к платформе «Алгоритмика» альтернативным способом родителю или законному представителю школьника нужно обратиться в школу с заявлением с указанием причины.

В настоящее время для прохождения курсов на платформе «Алгоритмика» авторизацию через «Госуслуги» прошли 124 033 учащихся из 148 752. Количество неавторизованных пользователей — 24 719 детей.

Напомним, ранее белгородцы жаловались, что для регистрации в электронном дневнике необходимо пройти авторизацию через «Госуслуги». По их словам, портал запрашивает слишком много персональных данных родителей, отказаться от заполнения которых нельзя.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Школьники#Правительство#Госуслуги#Образование#Эксклюзив#Платформа#Учащиеся#Белгород#ЕСИА#Электронный дневник#Алгоритмика
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