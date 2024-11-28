Евгения Шаронова переизбрали на пост президента ФВПР

Апанасенко отметил огромный объем работы, имея в виду организацию международных матчей, что является особенно ценным в современных условиях, и качественные форматы чемпионатов страны среди мужских и женских команд. Также впервые в истории российского водного поло участниками мужской Суперлиги стали четырнадцать команд, в женской — одиннадцать. Первенство России проводится по четырем, а скорее всего, будет проводиться и по пяти возрастам — причем в каждом возрасте, кроме U-21, около тридцати команд. Существенно выросло и число занимающихся водным поло в России, так что сейчас этот вид спорта переживает стадию активного развития.