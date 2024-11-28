Евгения Шаронова переизбрали на пост президента ФВПР

Posted 28 ноября, 15:00
Published 28 ноября, 15:00
Modified 28 ноября, 15:00
Updated 28 ноября, 15:00
Также утвержден состав президиума Федерации.
По словам двукратного призера Олимпийских игр, члена президиума ФВПР Дмитрия Апанасенко, показательным моментом является признание делегатами удовлетворительной двухлетней деятельности руководства Федерации российского водного поло, в результате чего действующий глава федерации Евгений Шаронов переизбран на новый срок. Апанасенко назвал работу Шаронова отличной. Об этом пишетт «Росбалт».
Апанасенко отметил огромный объем работы, имея в виду организацию международных матчей, что является особенно ценным в современных условиях, и качественные форматы чемпионатов страны среди мужских и женских команд. Также впервые в истории российского водного поло участниками мужской Суперлиги стали четырнадцать команд, в женской — одиннадцать. Первенство России проводится по четырем, а скорее всего, будет проводиться и по пяти возрастам — причем в каждом возрасте, кроме U-21, около тридцати команд. Существенно выросло и число занимающихся водным поло в России, так что сейчас этот вид спорта переживает стадию активного развития.
Президент ФВПР Евгений Шаронов поблагодарил коллег за доверие и поддержку, выразив уверенность, что образование единой Федерации водных видов спорта открывает новые возможности для развития водного поло в России, и главной целью федерации будет реализация этих возможностей. Евгений Шаронов подчеркнул, что важно обеспечить необходимые условия для повышения уровня мастерства ватерполистов во всех возрастных группах, формировать сильные конкурентоспособные поколения спортсменов сегодня и в будущем.