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Posted 28 ноября, 15:00

Published 28 ноября, 15:00

Modified 28 ноября, 15:00

Updated 28 ноября, 15:00

Евгения Шаронова переизбрали на пост президента ФВПР

Евгения Шаронова переизбрали на пост президента ФВПР

28 ноября 2024, 15:00
Фото: ФВПР.
В Москве прошла отчетно-выборная конференция Федерации водного поло России (ФВПР), где были представлены и утверждены отчеты президиума и контрольно-ревизионной комиссии. По итогам голосования на должность президента ФВПР переизбрали Евгения Шаронова.

Также утвержден состав президиума Федерации.

По словам двукратного призера Олимпийских игр, члена президиума ФВПР Дмитрия Апанасенко, показательным моментом является признание делегатами удовлетворительной двухлетней деятельности руководства Федерации российского водного поло, в результате чего действующий глава федерации Евгений Шаронов переизбран на новый срок. Апанасенко назвал работу Шаронова отличной. Об этом пишетт «Росбалт».

Апанасенко отметил огромный объем работы, имея в виду организацию международных матчей, что является особенно ценным в современных условиях, и качественные форматы чемпионатов страны среди мужских и женских команд. Также впервые в истории российского водного поло участниками мужской Суперлиги стали четырнадцать команд, в женской — одиннадцать. Первенство России проводится по четырем, а скорее всего, будет проводиться и по пяти возрастам — причем в каждом возрасте, кроме U-21, около тридцати команд. Существенно выросло и число занимающихся водным поло в России, так что сейчас этот вид спорта переживает стадию активного развития.

Президент ФВПР Евгений Шаронов поблагодарил коллег за доверие и поддержку, выразив уверенность, что образование единой Федерации водных видов спорта открывает новые возможности для развития водного поло в России, и главной целью федерации будет реализация этих возможностей. Евгений Шаронов подчеркнул, что важно обеспечить необходимые условия для повышения уровня мастерства ватерполистов во всех возрастных группах, формировать сильные конкурентоспособные поколения спортсменов сегодня и в будущем.

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