Ефимов: Льготная программа позволит открыть частный детсад в Москве

Posted 28 ноября, 20:09
Published 28 ноября, 20:09
Modified 28 ноября, 20:13
Updated 28 ноября, 20:13
Он рассказал, что город подписал 49-летний договор аренды здания в Головинском районе с организацией, которая смогла выиграть торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Как сообщает www.mos.ru, на этом участке появится частный детский сад, который сможет принять 90 воспитанников. Здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров находится по адресу: улица Флотская, дом 48а. Ефимов пообещал, что после осуществления ремонтных работ или реконструкции, а также реализации требований по ведению образовательной деятельности арендатору предоставят возможность перейти на льготную ставку.
Возможность арендовать здание по программе «1 рубль за квадратный метр в год» на состоявшихся торгах получила частная школа «Знайка». Теперь организация будет ремонтировать здание 1982 года постройки, после чего обеспечит его внутреннее убранство и приступит к осуществлению воспитательной деятельности.
По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, кроме здания, в котором планируется открыть детсад, победителю торгов также передали в аренду окружающий его участок площадью более 0,7 гектара. Инвестору предстоит благоустроить эту зону, оборудовав там игровую площадку для развития дошкольников. А после успешного выполнения всех работ предприниматель может потребовать применения льготной ставки — всего один рубль за весь участок в год.
Инвестор уже начал ремонтировать коммунальную инфраструктуру. Также в здании проведут замену кровли и окон, после чего планируется составить проект внутренней планировки помещений.
Согласно комментарию директора частной школы «Знайка» Галины Фоминой, в детском саду планируется реализовать образовательную концепцию «УЗОР» — удовольствие, здоровье, образование и развитие, предполагающую нахождение малышей дошкольного возраста в комфортной и современной обстановке. Кроме групп полного дня в дошкольном учреждении начнут функционировать студии и кружки дополнительного образования, а также группы кратковременного пребывания для воспитанников в возрасте от 1,5 года. В перспективе планируется создать первый класс российско-китайской начальной школы.
Головинский относится к наиболее динамично развивающимся районам Москвы. Здесь активно строятся дома, жильцы которых должны быть обеспечены социальной инфраструктурой, в которую будет входить в том числе и детсад на улице Флотской.