Ефимов: Льготная программа позволит открыть частный детсад в Москве

Он рассказал, что город подписал 49-летний договор аренды здания в Головинском районе с организацией, которая смогла выиграть торги по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Как сообщает www.mos.ru, на этом участке появится частный детский сад, который сможет принять 90 воспитанников. Здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров находится по адресу: улица Флотская, дом 48а. Ефимов пообещал, что после осуществления ремонтных работ или реконструкции, а также реализации требований по ведению образовательной деятельности арендатору предоставят возможность перейти на льготную ставку.