БИК стал оператором проектов КРТ и комплексного освоения агломераций в регионе

Posted 28 ноября, 12:06
Published 28 ноября, 12:06
Modified 28 ноября, 12:08
Updated 28 ноября, 12:08
В рамках этой работы БИК назначен оператором сразу по двум направлениям: комплексному развитию территорий (КРТ) и освоению агломераций с развитием индивидуального жилищного строительства.
Региональное Правительство возложило на компанию полномочия по выбору и анализу территорий, подходящих для проектов комплексного развития, а также задачи по стратегическому планированию в сфере агломерационных процессов. Эти меры направлены на достижение сбалансированного территориального развития и модернизацию социальной инфраструктуры.
В настоящее время Корпорация реализует значительный объем социальных задач, связанных с освоением территорий агломерации и развитием ИЖС. Компании удалось накопить достаточные ресурсы для эффективной работы над ключевыми проектами в области жилищного строительства.
Проекты КРТ включают модернизацию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, что позволит улучшить качество жизни населения. Основной акцент сделан на создание современных городских кварталов с комплексным обеспечением жильем, рабочими местами и местами для отдыха.
Белгородская агломерация сосредоточена на стратегических задачах, таких как формирование высокоплотных жилых районов, развитие деловых и сервисных центров, а также совершенствование транспортной сети и создание рабочих мест. Границы агломерации были определены с учетом сложившихся социально-экономических связей, включая Белгород, Белгородский район и Яковлевский городской округ, связанные единой логистической системой.
Для успешной реализации проектов по пространственному развитию региона организован процесс обсуждения и согласования со всеми ключевыми участниками. Кроме того, готовятся необходимые законодательные инициативы и регламенты, которые обеспечат высокую эффективность выполнения поставленных задач и станут основой для достижения стратегических целей.