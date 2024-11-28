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Posted 28 ноября, 12:06

Published 28 ноября, 12:06

Modified 28 ноября, 12:08

Updated 28 ноября, 12:08

БИК стал оператором проектов КРТ и комплексного освоения агломераций в регионе

БИК стал оператором проектов КРТ и комплексного освоения агломераций в регионе

28 ноября 2024, 12:06
Фото: БИК.
Сюжет
Жилье
Белгородская область приступила к активной реализации масштабных градостроительных инициатив.

В рамках этой работы БИК назначен оператором сразу по двум направлениям: комплексному развитию территорий (КРТ) и освоению агломераций с развитием индивидуального жилищного строительства.

Региональное Правительство возложило на компанию полномочия по выбору и анализу территорий, подходящих для проектов комплексного развития, а также задачи по стратегическому планированию в сфере агломерационных процессов. Эти меры направлены на достижение сбалансированного территориального развития и модернизацию социальной инфраструктуры.

В настоящее время Корпорация реализует значительный объем социальных задач, связанных с освоением территорий агломерации и развитием ИЖС. Компании удалось накопить достаточные ресурсы для эффективной работы над ключевыми проектами в области жилищного строительства.

Проекты КРТ включают модернизацию транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры, что позволит улучшить качество жизни населения. Основной акцент сделан на создание современных городских кварталов с комплексным обеспечением жильем, рабочими местами и местами для отдыха.

Белгородская агломерация сосредоточена на стратегических задачах, таких как формирование высокоплотных жилых районов, развитие деловых и сервисных центров, а также совершенствование транспортной сети и создание рабочих мест. Границы агломерации были определены с учетом сложившихся социально-экономических связей, включая Белгород, Белгородский район и Яковлевский городской округ, связанные единой логистической системой.

Для успешной реализации проектов по пространственному развитию региона организован процесс обсуждения и согласования со всеми ключевыми участниками. Кроме того, готовятся необходимые законодательные инициативы и регламенты, которые обеспечат высокую эффективность выполнения поставленных задач и станут основой для достижения стратегических целей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Жилье#Отдых#Социальная инфраструктура#Инфраструктура#Рабочие места#Модернизация#Транспортная инфраструктура#Агломерация#Белгород#Жилищное строительство#Градостроительство
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