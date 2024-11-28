БИК стал оператором проектов КРТ и комплексного освоения агломераций в регионе

Региональное Правительство возложило на компанию полномочия по выбору и анализу территорий, подходящих для проектов комплексного развития, а также задачи по стратегическому планированию в сфере агломерационных процессов. Эти меры направлены на достижение сбалансированного территориального развития и модернизацию социальной инфраструктуры.