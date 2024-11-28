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Posted 28 ноября, 09:20

Published 28 ноября, 09:20

Modified 28 ноября, 09:22

Updated 28 ноября, 09:22

Ранее сливочное масло пропало из магазинов

Белгородское сливочное масло признали одним из лучших в РФ, но его нет в магазинах

28 ноября 2024, 09:20
Фото: группа «ТОММОЛОКО» в ВК. Ранее сливочное масло пропало из магазинов

Белгородское сливочное масло вошло в рейтинг лучших от Роскачества

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Новости Белгорода
Сливочное масло из Белгородской области, временно исчезнувшее из магазинов, получило российский Знак качества, сообщили в пресс-службе Роскачества. Речь идёт о масле «Крестьянское» от «Томмолока». Планируется ли возобновление производства?

Роскачество опубликовало перечень производителей сливочного масла, которые получили российский Знак качества. По состоянию на 28 ноября в этой категории товаров выдано шесть сертификатов.

Знак качества присвоен продукции, произведённой в пяти регионах России. Среди них оказалась и Белгородская область.

Отмечено масло «Крестьянское» от ЗАО «Томмолоко». Недавно его продукция исчезла с прилавков магазинов. Как выяснилось, производство было остановлено из-за поломки оборудования в маслоцехе. Планируется, что производство возобновится после новогодних праздников.

Также в список вошли два производителя из Удмуртии — «Ува-Молоко» и «МИЛКОМ», «Еланский сыродельный комбинат» из Волгоградской области, «Кореновский молочно-консервный комбинат» из Краснодарского края и «Молочный завод Приволжский» из Нижегородской области.

Напомним, что в магазинах белгородцы также «потеряли» масло от Ровеньского маслосырзавода. Но производитель сообщил, что выпуск продукции не приостанавливали.

Масло в Белгородской области не только исчезает из магазинов, но и дорожает. Региональное управление ФАС решило разобраться почему и назвало причины повышения цен.

Почему масло «Томмолоко» пропало из белгородских магазинов и появится ли вновь?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Продукты#Роскачество#Сливочное масло#Новости Белгорода#Знак качества#Белгород
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