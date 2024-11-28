Белгородское сливочное масло признали одним из лучших в РФ, но его нет в магазинах

Posted 28 ноября, 09:20
Published 28 ноября, 09:20
Modified 28 ноября, 09:22
Updated 28 ноября, 09:22
Роскачество опубликовало перечень производителей сливочного масла, которые получили российский Знак качества. По состоянию на 28 ноября в этой категории товаров выдано шесть сертификатов.
Знак качества присвоен продукции, произведённой в пяти регионах России. Среди них оказалась и Белгородская область.
Отмечено масло «Крестьянское» от ЗАО «Томмолоко». Недавно его продукция исчезла с прилавков магазинов. Как выяснилось, производство было остановлено из-за поломки оборудования в маслоцехе. Планируется, что производство возобновится после новогодних праздников.
Также в список вошли два производителя из Удмуртии — «Ува-Молоко» и «МИЛКОМ», «Еланский сыродельный комбинат» из Волгоградской области, «Кореновский молочно-консервный комбинат» из Краснодарского края и «Молочный завод Приволжский» из Нижегородской области.
Напомним, что в магазинах белгородцы также «потеряли» масло от Ровеньского маслосырзавода. Но производитель сообщил, что выпуск продукции не приостанавливали.
Масло в Белгородской области не только исчезает из магазинов, но и дорожает. Региональное управление ФАС решило разобраться почему и назвало причины повышения цен.