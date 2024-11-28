Белгородское сливочное масло признали одним из лучших в РФ, но его нет в магазинах

Отмечено масло «Крестьянское» от ЗАО «Томмолоко». Недавно его продукция исчезла с прилавков магазинов. Как выяснилось, производство было остановлено из-за поломки оборудования в маслоцехе. Планируется, что производство возобновится после новогодних праздников.