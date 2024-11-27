Ученикам двух ремонтируемых школ в Белгороде компенсируют стоимость проезда

Posted 27 ноября, 10:47
Published 27 ноября, 10:47
Modified 27 ноября, 10:47
Updated 27 ноября, 10:47
Ученикам гимназии № 2 и школы № 29 в Белгороде компенсируют проезд до образовательных учреждений и обратно. Однако такая возможность будет не всегда: материальную помощь окажут только на время капитального ремонта в этих школах, из-за чего ученикам придётся временно добираться до других учебных заведений.
Деньги будут поступать одному из родителей раз в месяц. При этом отмечается, что тратить их можно только на автобус.
Компенсацию ввели в 2022 году. На тот момент речь шла о компенсации в размере 840 рублей. Для этого родители должны были подписать соответствующее заявление и указать необходимые данные своих документов. При этом уточнялось, что компенсация не положена тем, кто находится на каникулах или на дистанционном обучении.