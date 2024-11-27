Ученикам двух ремонтируемых школ в Белгороде компенсируют стоимость проезда

Компенсацию ввели в 2022 году. На тот момент речь шла о компенсации в размере 840 рублей. Для этого родители должны были подписать соответствующее заявление и указать необходимые данные своих документов. При этом уточнялось, что компенсация не положена тем, кто находится на каникулах или на дистанционном обучении.