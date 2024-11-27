bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 10:47

Published 27 ноября, 10:47

Modified 27 ноября, 10:47

Updated 27 ноября, 10:47

Белгородским детям могут компенсировать проезд, пока их школа на ремонте

Ученикам двух ремонтируемых школ в Белгороде компенсируют стоимость проезда

27 ноября 2024, 10:47
Фото: 1MI. Белгородским детям могут компенсировать проезд, пока их школа на ремонте
Сюжет
Дети
Администрация Белгорода 26 ноября внесла изменения в постановление от 13 декабря 2022 года. Согласно поправкам, ученикам двух школ полагается компенсация проезда на автобусе до учреждений и обратно на время проведения капремонта.

Ученикам гимназии № 2 и школы № 29 в Белгороде компенсируют проезд до образовательных учреждений и обратно. Однако такая возможность будет не всегда: материальную помощь окажут только на время капитального ремонта в этих школах, из-за чего ученикам придётся временно добираться до других учебных заведений.

Деньги будут поступать одному из родителей раз в месяц. При этом отмечается, что тратить их можно только на автобус.

Компенсацию ввели в 2022 году. На тот момент речь шла о компенсации в размере 840 рублей. Для этого родители должны были подписать соответствующее заявление и указать необходимые данные своих документов. При этом уточнялось, что компенсация не положена тем, кто находится на каникулах или на дистанционном обучении.

Ученикам школ на ремонте утвердили компенсацию за проезд, но она им пока не положена
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков: 176 белгородцев, потерявших жильё, получат компенсации на этой неделеЧетыре месяца нет выплат: семья белгородцев из приграничья может остаться на улицеБольше 3600 белгородцев получили 20 и 40 тысяч рублей компенсации за аренду жилья
#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Дети#Школа#Новости Белгорода#Компенсация#Проезд#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика