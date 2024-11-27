Тюльпаны «Роял Вирджин» и «Супермодель» появятся на Богданке в Белгороде

В Белгороде на тюльпаны уйдёт ещё 7,7 млн рублей

Сюжет Госзакупки

Скоро стоимость работ по высаживанию тюльпанов, саму идею о закупке которых так холодно встретили некоторые белгородцы, превысит стоимость самих цветов. Власти готовы потратить на высадку ещё более 7 млн рублей, но уже на другом участке города.