Тюльпаны «Роял Вирджин» и «Супермодель» появятся на Богданке в Белгороде

Posted 27 ноября, 12:24
Published 27 ноября, 12:24
Modified 27 ноября, 12:32
Updated 27 ноября, 12:32
Администрация города Белгорода опубликовала на сайте государственных закупок тендер на поиск подрядчика для высадки луковиц тюльпанов.
Ранее сообщалось о планах по высадке в Театральном сквере: в том случае стоимость работ составила чуть более 4 млн рублей. В этот раз планируется украсить тюльпанами проспект Богдана Хмельницкого, а сумма заказа составит 7,7 млн рублей.
На участке высадят растения сортов «Жан Сигнетт», «Иль Де Франс», «Стронг Лав», «Стронг Голд» и «Стронг Фаер», «Камалия», «Пинк Ардур», «Рескур», «Роял Вирджин», «Супермодель», «Трипл А».
На данный момент закупка находится на этапе подачи заявок. Приём заявок завершится 3 декабря, а все работы по высадке тюльпанов должны быть завершены до 15 декабря.