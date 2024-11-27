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Posted 27 ноября, 12:24

Published 27 ноября, 12:24

Modified 27 ноября, 12:32

Updated 27 ноября, 12:32

В Белгороде не отказываются от планов по высадке тюльпанов

Тюльпаны «Роял Вирджин» и «Супермодель» появятся на Богданке в Белгороде

27 ноября 2024, 12:24
Фото: 1MI. В Белгороде не отказываются от планов по высадке тюльпанов

В Белгороде на тюльпаны уйдёт ещё 7,7 млн рублей

Сюжет
Госзакупки
Скоро стоимость работ по высаживанию тюльпанов, саму идею о закупке которых так холодно встретили некоторые белгородцы, превысит стоимость самих цветов. Власти готовы потратить на высадку ещё более 7 млн рублей, но уже на другом участке города.

Администрация города Белгорода опубликовала на сайте государственных закупок тендер на поиск подрядчика для высадки луковиц тюльпанов.

Ранее сообщалось о планах по высадке в Театральном сквере: в том случае стоимость работ составила чуть более 4 млн рублей. В этот раз планируется украсить тюльпанами проспект Богдана Хмельницкого, а сумма заказа составит 7,7 млн рублей.

На участке высадят растения сортов «Жан Сигнетт», «Иль Де Франс», «Стронг Лав», «Стронг Голд» и «Стронг Фаер», «Камалия», «Пинк Ардур», «Рескур», «Роял Вирджин», «Супермодель», «Трипл А».

На данный момент закупка находится на этапе подачи заявок. Приём заявок завершится 3 декабря, а все работы по высадке тюльпанов должны быть завершены до 15 декабря.

На высадку тюльпанов в Белгороде потратят ещё более 4 млн рублей
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